Los empleadores obligados a presentar este trámite son aquellos que al calcular su prima resulte diferente a la del año anterior.

Los empleadores obligados a presentar este trámite son aquellos que al calcular su prima resulte diferente a la del año anterior.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recientemente invitó a los patrones para que durante el próximo mes de febrero presenten en línea el trámite de la “Determinación de la Prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo”. A través de un video difundido en su cuenta de Twitter, el instituto explicó que se trata de un trámite que los patrones afiliados al IMSS deben presentar anualmente, para determinar la prima con la que pagarán las cuotas del Seguro de Riesgos de Trabajo.

Determinación anual de la prima en el seguro de riesgos de trabajo

El instituto recordó que para realizar el cálculo de la prima se tendrán que considerar los riesgos de trabajo terminados durante el ejercicio del año inmediato anterior. Es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre del año próximo anterior de que se trate, con excepción de los accidentes que ocurran a los trabajadores al trasladarse de su domicilio al centro de labores o viceversa.

¿Quién está obligado a presentarla?

Asimismo, el IMSS detalló que los patrones obligados a presentar este trámite son:

Aquellos que tuvieron trabajadores a su cargo y si dichos trabajadores sufrieron algún riesgo de trabajo.

Los que no hubiesen cambiado de actividad.

Los que al calcular su prima resulte diferente a la del año anterior, es decir, que haya aumentado o disminuido.

¿En qué casos no se encuentran obligados los patrones a presentarla?

Por otro lado, no están obligados a presentarla los empleadores que en el año de revisión:

Aún no cumplen un año calendario completo en la prima media.

Al calcular su prima, resulta igual a la del ejercicio anterior.

Tuvieron menos de 10 trabajadores promedio, en el año de revisión.

¿Cómo presentar la determinación de la prima?

Los patrones podrán presentar este tramite en línea las 24 horas del día, del 01 al 28 de febrero, siguiendo estos pasos:

Accede al Portal IMSS desde tu empresa (IDSE). Ingresa tu e-firma o Número Patronal de Identificación Electrónica (NPIE). Selecciona la opción DAPSUA. Aparece el registro patronal, anexa el archivo con terminación .DAP (es el que obtuviste al solicitar calcular la determinación en el programa SUA - Sistema Único de Autodeterminación). Obtén confirmación del envío.

El IMSS compartió tutorial sobre la prima de riesgo de trabajo

Por último, el organismo llamó a los empresarios a consultar el tutorial de la “Determinación Anual de la Prima De Riesgo GUIA 2022”, en donde podrán obtener mayor información sobre el procedimiento para presentar dicho trámite. Puedes ver la información que publicó el IMSS aquí / Fecha de publicación: 27 de enero de 2022.

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