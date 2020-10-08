Este campo, además de ser relativamente nuevo, es cambiante a cada momento. Pero incluso así, hay algunas reglas de oro que no debes olvidar. Que el nombre de tu empresa o marca sea el primero en a...

Este campo, además de ser relativamente nuevo, es cambiante a cada momento. Pero incluso así, hay algunas reglas de oro que no debes olvidar. Que el nombre de tu empresa o marca sea el primero en aparecer mientras un usuario hace una búsqueda rápida en Internet, es una tarea a la cual se le ha nombrado como Search Engine Optimization, conocido comúnmente como SEO. Esta disciplina ha generado un espacio para que puedas saber cómo obtener más tráfico a través de los motores de búsqueda. Si ya cuentas con un experto en SEO o tú eres quien está leyendo esto, ¿estás seguro de estar haciendo el mejor trabajo? Si te hice dudar, no te preocupes porque te daremos 4 consejos para tranquilizarte.

1. ¿Conoce cómo funcionan los motores de búsqueda?

Básicamente el funcionamiento de cualquier motor de búsqueda se divide en dos etapas: primero está el rastreo y luego se encuentra la indexación. Así es como funciona: Rastreo El motor de búsqueda recorre Internet a través de un algoritmo que explora los links de las páginas indexadas. Al igual que haría cualquier usuario, el algoritmo pasa de un enlace a otro y recopila los datos que esas páginas web proporcionan a sus servidores. El proceso de rastreo comienza por analizar una lista de direcciones que previamente han guardado, una vez que ingresan a estos sitios conocidos, el buscador va en busca de los enlaces a otras páginas para visitarlas. De acuerdo con el blog 40defiebre, este motor se siente más atraído por los sitios web que son nuevos o aquellos que están siendo actualizados constantemente. Indexación Una vez que se ha rastreado la información de todos los sitios web, estos son incluidos en un índice, el cual se ordena de acuerdo a su contenido, su autoridad y su relevancia. Así, cuando un usuario hace una consulta a través del motor de búsqueda, la herramienta le muestra los resultados que están mejor relacionados con su consulta. Los motores de búsqueda actualmente basan sus índices ya sea por la fecha de publicación, si contienen imágenes, vídeos o animaciones, etcétera.

2. Optimiza tu página web

Una vez que has entendido cómo funcionan los motores de búsqueda, quizás necesites mejorar tu página web para que ésta sea la primera en aparecer en el buscador de cualquier usuario. De acuerdo con el sitio ToTheWeb, para optimizar tu sitio web necesitas enfocarte en mejorar tres áreas: atraer clientes potenciales a tu sitio web, crear un mensaje convincente basado en beneficios y generar oportunidades de ventas. Para atraer clientes potenciales a tu sitio web, necesitas mejorar las “palabras claves” de tu sitio. Para ello debes identificar cuáles son los vocablos más importantes para tu empresa, para ello debes entender cómo es que un posible cliente haría una búsqueda de tu producto o marca. Por ejemplo si tienes una óptica, la búsqueda más común sería: “lentes para la vista”, pero si tu óptica además ofrece una atención especializada para aquellos que padezcan de “vista cansada”, “miopía” o “hipermetropía”, entonces la búsqueda de tu cliente cambiará, por lo que las palabras claves en tu sitio y su descripción deben detallar estos pequeños pero importantes detalles. Para crear un mensaje convincente basado en beneficios, necesitas conocer qué tipo de contenido mantendrá a los clientes potenciales en tu sitio web. Para ello investiga a la competencia y evalúa qué tan bien están clasificados en los motores de búsqueda, ayúdate de la función de Google “sitios similares”. Si las palabras clave que utiliza tu competencia son similares a las tuyas entonces encuentra nuevas con herramientas especiales como: KW Finder, Google Trends o Wordtracker. Finalmente, para generar oportunidades de venta, identifica cuál sería el mejor tipo de clientes para ti y tu empresa. Toma en cuenta cómo el equipo de ventas describe los productos y servicios para los clientes y toma en cuenta las mejoras que los clientes te sugieren. Evalúa también el ciclo de compra de tus clientes, pues quizás ellos puedan ser sus próximos clientes potenciales y fieles a tu marca.

3. Aprender a construir enlaces

Los enlaces son uno de los factores principales de clasificación para los motores de búsqueda. Siempre es una buena opción construir los hipervínculos unidireccionales, conocidos como backlinks, de un sitio web. Esto para mejorar la visibilidad del motor de búsqueda. Pero no todos los backlinks son iguales. De acuerdo con VerticalRail, existen 3 tipos de enlaces: Black Hat SEO, White Hat SEO y Gray Hat SEO. El Black Hat SEO, implica usar técnicas de posicionamiento web que buscan conseguir resultados rápidos incumpliendo las normas de los buscadores web. Estas técnicas no son del todo recomendables pues las funciones de inteligencia artificial de los buscadores, conforme “aprenden” a detectarlas, las penalizan. Las técnicas más populares del black hat SEO son:

Keyword stuffing

Consiste en introducir una palabra clave una y otra vez en tu web para que el buscador te posicione por ella.

Cloaking

La trampa consiste en generar una web súper optimizada para los buscadores, pero que resultaría ilegible para un ser humano, y "taparla" con otra web dirigida a los usuarios pero que no es rastreable en buscadores.

Spinning

Se basa en “hackear” la creación de contenidos mediante programas que modifican un solo artículo para generar varios textos diferentes, por ejemplo, mediante el uso de sinónimos.

El White Hat SEO emplea tácticas éticas, transparente y no penalizables para los buscadores. Esta es la manera más legal y mejor recomendable de hacer SEO. Sus técnicas más comunes son:

Contenido original

Los contenidos únicos que ofrecen calidad y originalidad ofrecen un alto valor para los usuarios y generan enlaces entrantes de manera natural, lo que mejora la reputación y el posicionamiento en los buscadores.

Optimización para móviles

Ahora los buscadores ofrecen la versión móvil de las webs, optimizar tu sitio para los smartphones con un diseño responsive o con un AMP es tu mejor opción.

Estructura de contenido y URL

Una web bien organizada y con enlaces amigables facilita enormemente el trabajo de los bots y por lo tanto se premia con un buen posicionamiento.

En medio de ambos está la tercera categoría: Gray Hat SEO. Es una estrategia de posicionamiento web basada en el uso de técnicas que aceleran dicho proceso, pero sin incumplir los lineamientos de los buscadores, es decir que es una combinación de las dos anteriores.

4. Lee, lee y lee

Como mencione al principio, el SEO es una práctica relativamente nueva y constantemente cambiante, por lo que mantenerse al día en cuanto a nuevas técnicas o trucos es imprescindible. Para mantenerte actualizado existen desde libros hasta sitios web especializados así como canales de YouTube. Así que aquí te van algunas recomendaciones:

Libros

SEO. Las claves esenciales de Aleyda Solís. En su libro la autora explica la metodología que ella aplica a la hora de abordar los proyectos de posicionamiento en buscadores, por lo que está lleno de ejemplos prácticos y sencillos para entender mejor el trabajo del SEO y los elementos clave detrás de esta tarea.

SEO para Dummies de Sergio Silverio Redondo. Si conoces esta serie de libros, entonces sabes que a través de una guía sencilla, clara y organizada se detallan los elementos básicos del SEO, así que si eres nuevo en el tema este libro es tu opción.

SEO 2020 de Adam Clarke. Una de las grandes ventajas de este libro, es que se actualiza periódicamente, además el autor expone los problemas clásicos de los SEO y explica detalladamente cómo resolverlos.

Sitios web

Moz. Conocida por ser uno de los sitios más importante, Moz ofrece diversos recursos gratuitos para la formación SEO, como la guía para principiantes que encontrarás pinchando en el nombre de la web.

Search Engine Land. Este sitio ofrece una guía gratuita para que tu web comience a despegar, además la información viene en diversas infografías, presentandote así la información más importante de ciertos temas.

Google. ¿Quién mejor para asesorarte que Google? En su sitio podrás descargar gratuitamente la guía Search Engine Optimization Starter Guide, así como acceder a artículos especializados de su blog oficial o de su soporte de ayuda al usuario.

Canales de YouTube

Neil Patel. Si quieres resolver una duda o aprender sobre un tema de SEO en cinco minutos, este canal es para ti. Neil Patel es creador de 4 de las más populares herramientas de SEO en el mundo y es autor de uno de los principales blogs de Marketing.

Eric Enge. Consultor de optimización de motores de búsqueda, empresario, autor, orador público y fundador de la consultoría Stone Temple. Eric ofrece en su cuenta desde vídeos tutoriales hasta tips para mejorar en la práctica.

Hack My Growth. El canal de SMA Marketing ofrece consejos, estrategias, presentan las últimas tendencias, y te enseñan a utilizar las mejores tácticas para aumentar la visibilidad de tu sitio web.

La importancia del SEO está en hacer más útil tu página web tanto para los usuarios como para los motores de búsqueda, aún cuando los bots no pueden ver una página web como lo haría cualquier usuario, el SEO es necesario para ayudar a los motores de búsqueda a entender sobre qué trata tu página web y conectarla de mejor manera con tus posibles clientes.

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