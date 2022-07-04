El código que se envía por mensaje de texto SMS no indica a qué RFC corresponde Los contribuyentes deben habilitar el buzón tributario, y registrar y mantener actualizados los medios de contacto, de acuerdo con el procedimiento que al efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria (SAT) mediante reglas de carácter general. Esto lo establece el artículo 17-K del Código Fiscal de la Federación (CFF). En este sentido, la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2022, en la regla 2.2.7., establece que, en materia de buzón tributario, los mecanismos de comunicación como medios de contacto que se deberán registrar son los siguientes:

Dirección de correo electrónico y

Número de teléfono móvil

Un número de teléfono para más de un buzón tributario

De acuerdo con una nota publicada por Fiscalia, dada la dinámica de la administración de las empresas, lo más probable es que se utilice el número de teléfono de una misma persona para más de un buzón tributario. Por ejemplo, en el caso de un grupo de empresas, lo más factible es que se registre el número de teléfono del contador, del representante legal, o de algún asesor o funcionario de confianza. Esto quiere decir que varios de estos trámites se están refiriendo a un mismo número telefónico.

El SAT envía un mensaje SMS para la actualización del número móvil

Por esta razón, Fiscalia indicó que al llevar a cabo el procedimiento para la actualización del teléfono móvil, se debe tomar en cuenta que se requiere de la recepción de un código a través de mensaje SMS, el cual se utilizará para completar el proceso de actualización del dato del número móvil. En la nota se explica que se debe tener especial consideración durante este proceso, porque el código que se envía por mensaje de texto SMS no indica a qué Registro Federal de Contribuyentes (RFC) corresponde.

Recomendación al actualizar el teléfono móvil

Por eso, si alguna persona va a utilizar un mismo número telefónico para distintos RFC, se recomienda tramitar una activación a la vez, para tener así la certeza de a cuál RFC corresponde el código SMS que se está recibiendo. Es decir, una vez que un buzón esté actualizado con el dato del número telefónico, entonces continuar con el siguiente, evitando así la confusión de códigos y una posible obstaculización en el proceso. Fiscalia señaló que en la medida en que la autoridad incorpore la clava del RFC en el mensaje SMS, entonces los contribuyentes podrán agilizar el procedimiento, pues ya estará identificado cada código con el RFC al que corresponde.