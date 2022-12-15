Las empresas de menor tamaño de México destinaron al año 506 horas en trámites burocráticos. En México, las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) destinaron al año 506 horas en trámites burocráticos, 14 horas más que un año atrás, revela el Índice de Burocracia de América Latina. Estas horas son dedicadas a trámites asociados a la administración del empleo y a la de las operaciones de las mipymes, señala la segunda edición del índice del Centro Latinoamericano Atlas Network, fundación que agrupa a asociaciones de la región para desarrollar investigaciones.

SAT retrasa a mipymes con trámites

El total de horas que emplean las empresas en trámites burocráticos aumentó en comparación del año pasado cuando registraron 492 horas, porque el Servicio de Administración Tributaria (SAT) volvió a requerir de manera presencial algunos trámites. "La saturación generalizada en el sistema de citas del SAT, y la falta de personal calificado para la atención al cliente han ocasionado el retraso del cumplimiento de obligaciones de los contribuyentes", menciona el documento. Según las investigaciones, el fisco enfrenta una problemática que fue observada en diferentes estados de México, relacionada con la calidad de atención que se les brinda a los contribuyentes, así como recortes de personal y la saturación de citas. Recientemente, el Consejo Empresarial Mexicano acusó al SAT de realizar una fiscalización excesiva y prácticas de “terrorismo fiscal” que absorben hasta 50% de los ingresos a las mipymes mexicanas.

¿Cuántas horas tardan las empresas en trámites?

De acuerdo con un artículo de Reforma, en promedio, los trámites de administración del empleo toman 298 horas por año, mientras que los trámites de administración de operaciones toman 150 horas por año. Mientras que, para la contratación y despido de personal se invierten, en promedio, 194 horas y en administración de operaciones 135 de las 150 horas son destinadas a trámites sobre impuestos.