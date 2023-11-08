El instituto suspenderá los pagos de todos los créditos en los municipios afectados de Guerrero, hasta por 6 meses El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) r...

El instituto suspenderá los pagos de todos los créditos en los municipios afectados de Guerrero, hasta por 6 meses El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) recientemente implementó diferentes medidas para apoyar a las personas afectadas por el huracán Otis. Las medidas, aprobadas por el Consejo de Administración del Infonavit son las siguientes:

1. Suspensión de pagos de los créditos del Infonavit

El Infonavit suspenderá los pagos de todos los créditos en los municipios afectados de Guerrero, hasta por 6 meses. Consideraciones relacionadas con esta medida:

Beneficiará a más de 39 mil personas en Guerrero (33 mil de Acapulco y 6 mil de otros municipios) que cuentan con un Crédito Infonavit.

Representa un apoyo económico estimado de 838 millones de pesos.

2. Retiro de recursos de la Subcuenta de Vivienda

Los derechohabientes afectados, registrados ante el IMSS, podrán solicitar de manera extraordinaria el retiro de los recursos de su Subcuenta de Vivienda, a partir del 13 de noviembre de 2023 y hasta el 30 de junio de 2024. Consideraciones relacionadas con esta medida:

Beneficiará a alrededor de 89 mil trabajadores registrados ante el IMSS antes del huracán

Representa un apoyo económico estimado de 6 mil 311 millones de pesos.

3. Suspensión de acciones judiciales individuales

El Infonavit suspenderá las acciones judiciales individuales a créditos que aún no lleguen a juicio o que estén en etapa previa a la adjudicación. Consideraciones relacionadas con esta medida:

Beneficiará a 8 mil 779 créditos en etapa de prejuicio.

4. Diferimiento de las últimas cuotas patronales

Diferir hasta mayo de 2024 el pago de cuotas patronales, correspondientes a los dos últimos bimestres de 2023 y el primer bimestre de 2024. Consideraciones relacionadas con esta medida:

Beneficiará a 13 mil 742 patrones, que en conjunto tienen una plantilla laboral de 157 mil 286 trabajadores.

5. Aplicación del Seguro de Daños del crédito Infonavit

Además, el Infonavit hizo un llamado a las y los acreditados a aplicar el Seguro de Daños con el que cuenta su crédito Infonavit. Para hacer lo anterior, se debe presentar un aviso de daños en la Delegación Regional o Centro de Servicio Infonavit en cualquier parte del país o enviar un correo electrónico al buzón [email protected].