La propuesta de Morena ha encontrado eco en la bancada del PAN, que se sumó a la propuesta favorablemente, pidiendo que se homologue la reducción en todo el país como en la frontera. A inicios de semana, el senador morenista Eduardo Ramirez Aguilar, informó que presentó una iniciativa con la cual pretende disminuir de forma temporal el impuesto al valor agregado (IVA), con el propósito impulsar la economía mexicana tras la contingencia de COVID-19. En entrevista para *El Financiero,*el senador expresa: “hemos propuesto una iniciativa que es la disminución del IVA, entre el 16 hacia el 10%, solamente durante seis meses”. Esto como un incentivo para que se pueda recuperar la economía. Asimismo, detalló que la propuesta de la reducción del IVA podría ser sólo una de varias propuestas con el mismo fin. Detalló que la reducción del IVA no pretende poner en riesgo la economía del país ni a las contribuciones que recibe el gobierno a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La propuesta es que la reducción dure un lapso de seis meses desde que la contingencia concluya. De aprobarse se espera que el consumo de la población mexicana crezca favorablemente. El senador argumenta que “si disminuimos el impuesto, por consecuencia los precios son más baratos y esto hace que se consuma más”. De lo contrario, el senador morenista menciona que “nuestra recuperación va a tardar mucho más tiempo y lo que se trata es ir aceleradamente”. De esta manera “se trata de impulsar un estímulo fiscal que beneficie a la colectividad y no a un sector en específico”, añadió. Por su parte, la bancada del PAN ha informado que apoya la reducción del impuesto IVA y también la disminución del impuesto sobre la renta (ISR), así como hacer deducibles los gastos médicos y en educación. Además insistió en que deben otorgarse facilidades crediticias a las Mipymes. “Nosotros insistimos en que se debe reducir el IVA de 16 al 10% para reactivar la economía”, dijo el día de ayer en conferencia de prensa virtual el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés. También dijo que el impuesto en la zona fronteriza del país debería irse a 8%.

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