Muchos empresarios han manifestado su intención de usar el esquema de asimilados a salarios como un sustituto al outsourcing, pero esto podría resultar peligroso para los contribuyentes. Poco antes...

Muchos empresarios han manifestado su intención de usar el esquema de asimilados a salarios como un sustituto al outsourcing, pero esto podría resultar peligroso para los contribuyentes. Poco antes de ser aprobado el paquete de reformas que regularía el outsourcing o subcontratación laboral, la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH) aplicó una encuesta a varios directivos de 100 empresas mexicanas que usaban el esquema de subcontratación. Según la encuesta, de eliminarse esta figura, podríamos esperar los siguientes escenarios para los empleados:

10% de las empresas dijo que daría de baja a personal subcontratado, o los mantendría en informalidad.

60% dijo que los contrataría, pero por honorarios, asimilados a salarios o derechos de autor , por lo que no tendrían la misma seguridad social.

, por lo que no tendrían la misma seguridad social. 30% dijo que los contrataría con las mismas prestaciones y salarios. En la práctica, esto significa que de los 4.3 millones de trabajadores en este esquema, solamente 1.3 millones pasarían a ser empleados de base.

En este contexto, cabe hacer la aclaración que pasar a los trabajadores que se tenían en el esquema de outsourcing al de asimilados a salarios podría ser riesgoso para el contribuyente, toda vez que se trata de una figura que ha estado en la mira de la autoridad fiscal de un tiempo para acá. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha señalado esquemas de evasión por este régimen cuando trabajadores que son de planta y no temporales, reciben su salario como asimilados sin tener derecho a prestaciones como seguridad social, aguinaldo, vacaciones, entre otras. También la autoridad descubrió otro modelo de evasión con el esquema de asimilados a salarios, consistente en que, en lugar de que las empresas paguen los impuestos correspondientes por sus utilidades, se subcontratan servicios de empresas fantasma, las cuales a su vez vuelven a subcontratar a otros proveedores, creando así diferentes niveles de subcontratación. Al final, el dinero llegaba a los socios y accionistas sin el pago del impuesto que corresponde.

¿Qué son los salarios asimilados?

El régimen de salarios asimilados fue creado para el personal que atiende tareas esporádicas o temporales en una empresa, las cuales no pueden ser realizadas por trabajadores de planta. El SAT define estos ingresos como aquellos obtenidos por un trabajador independiente, pero que fiscalmente reciben un tratamiento similar al del régimen de sueldos y salarios. Entre las principales características de este régimen están:

Los trabajadores están obligados únicamente a pagar el ISR.

Las empresas que los contratan realizan las correspondientes retenciones, no calculan el IVA y emiten CFDI de nómina para los pagos.

No existe una relación subordinada de trabajo. El pago se realiza de manera similar a los asalariados, únicamente para fines fiscales.

Los trabajadores deben estar inscritos en el RFC.

Estos trabajadores no reciben seguridad social, vacaciones, aguinaldo ni participación en las utilidades de la empresa.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y nuestro canal de YouTube.