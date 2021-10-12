El impuesto de 15% a empresas multinacionales puede ser más bajo que el promedio mundial del Impuesto Sobre la Renta. El acuerdo para cobrar un impuesto global mínimo del 15% que recientemente alca...

El impuesto de 15% a empresas multinacionales puede ser más bajo que el promedio mundial del Impuesto Sobre la Renta. El acuerdo para cobrar un impuesto global mínimo del 15% que recientemente alcanzó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el cual suscribieron 136 de los 140 países que participaron en las negociaciones, puede resultar inútil para los países más pobres, manifestaron 256 organizaciones civiles*.* Este gravamen hace caso omiso de las sugerencias, propuestas y reservas que presentan varios países en desarrollo a lo largo de los años de trabajo, se menciona en un documento firmado en conjunto por la Alianza Global por la Justicia Fiscal. “Es inconcebible que las soluciones ofrecidas por los países de élite del mundo solo sirvan para reforzar las desigualdades en el régimen fiscal global que durante mucho tiempo ha excluido la voz y los intereses de los países y pueblos en desarrollo”, expusieron.

El acuerdo

Este acuerdo consiste en que las empresas multinacionales tengan una contribución tributaria mayor aplicando un impuesto global de mínimo 15%, que se quede en el lugar donde se generan las ganancias. Esto surge por la preocupación de que estas empresas redireccionan las ganancias obtenidas a países en donde los impuestos son bajos, con la finalidad de pagar menos. Con este acuerdo se espera recaudar aproximadamente 150 mil millones de dólares adicionales en ingresos, buscando una distribución fiscal justa entre los países y las empresas.

ISR mundial

La tasa impositiva mínima global de 15% acordada por la OCDE es mucho menor al promedio mundial de Impuesto Sobre la Renta (ISR) que es del 25%, mientras que en México dicho impuesto para las empresas es del 30%. La tasa mínima es más cercana al 12.5% que cobran algunas jurisdicciones de bajos o nulos impuestos, dijeron las organizaciones. Además, mencionan que este acuerdo no aborda causas fundamentales de las prácticas y reglas actuales, las cuales incentivan la transferencia de beneficios, así como limitan el alcance a aproximadamente un centenar de empresas multinacionales, impidiendo que los países en desarrollo obtengan más ingresos fiscales del resto de las empresas. Con información de La Jornada https://www.jornada.com.mx/2021/10/10/economia/017n2eco

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