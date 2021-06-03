Al 31 de mayo se presentaron 7,657,168 declaraciones, un incremento de 15% respecto al año anterior. Ayer el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó en su cuenta de Twitter los resultad...

Al 31 de mayo se presentaron 7,657,168 declaraciones, un incremento de 15% respecto al año anterior. Ayer el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó en su cuenta de Twitter los resultados de la declaración anual de personas físicas de este año. Al 31 de mayo se presentaron 7,657,168 declaraciones. Esto representa un aumento de 15% frente a las presentadas el 30 de junio del año pasado. Hay que recordar que en el ejercicio anterior el SAT extendió la prórroga para el trámite por un mes. En esa ocasión, se presentaron 6,686,345 declaraciones; es decir, 970 mil menos que este año. [embed]https://twitter.com/SATMX/status/1400233326775046150[/embed]

Especialistas se quejaron de que el tiempo no fue suficiente

Aunque la autoridad otorgó una prórroga de un mes para el trámite, los especialistas advirtieron que ese tiempo adicional no sería suficiente debido a problemas técnicos con las plataformas del SAT. Esto se debe, principalmente, a que el fisco no ha corregido errores en sus sistemas ni en las citas presenciales, lo que ha perjudicado a los contribuyentes que buscan presentar su declaración. En cuanto al sistema, el problema más importante es que no se pueden hacer correcciones en las declaraciones. Así, los contribuyentes están obligados a pagar los impuestos calculados por el SAT. Con información de El Financiero y Milenio https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/06/02/el-sat-presume-aumento-de-casi-un-millon-de-declaraciones-de-personas-fisicas/ https://www.milenio.com/negocios/declaracion-anual-personas-fisicas-aumento-15-2021-sat TAMBIÉN TE PUEDE INTERESASR: https://www.elcontribuyente.mx/2021/06/ante-fallas-del-sistema-del-sat-la-prorroga-de-declaracion-anual-debio-durar-mas/

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