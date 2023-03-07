Al facturar se cumple con una de las obligaciones fiscales, se pueden deducir impuestos y mejorar el control de gastos e ingresos Al Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), también conocido como factura electrónica, lo componen dos archivos:
- Un PDF, que normalmente es lo que se presenta al contribuyente porque lo puede visualizar.
- Un XML, que es un código que el contribuyente no puede leer, pero que le da validez oficial al CFDI.
Aunque solicitar las facturas no es algo obligatorio, tiene muchos beneficios. Lo importante es que el contribuyente identifique qué gastos puede facturar y qué efectos fiscales tendría. Aunque no existe una lista de gastos de forma específica de lo que el contribuyente pueda facturar, en gran medida depende del régimen fiscal con el que esté dado de alta ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). El Contribuyente En este contexto, entre los beneficios que tiene el contribuyente por facturar sus gastos, se encuentran los siguientes:
- Cumplimiento de obligaciones fiscales: Facturar es una obligación legal, ya que permite a las autoridades fiscales supervisar la actividad económica de las empresas y garantizar el pago de impuestos. Si no facturamos, corremos el riesgo de ser sancionados por el fisco y de tener problemas legales.
- Control de ingresos y gastos: Al facturar, llevamos un registro detallado de nuestras ventas y gastos, lo que nos permite conocer el estado de nuestras finanzas y tomar decisiones informadas en el futuro. Además, una buena facturación puede ayudarnos a identificar áreas de mejora en nuestro negocio.
- Imagen profesional: Emitir facturas es una muestra de seriedad y profesionalismo ante nuestros clientes y proveedores. Además, permite que nuestro negocio sea más visible ante posibles clientes que valoran la transparencia y la formalidad en las operaciones comerciales.
- Deducción de impuestos: La facturación nos permite deducir impuestos, lo que puede ser muy útil para reducir la carga fiscal de nuestra empresa. Para ello, es necesario que las facturas estén debidamente detalladas y que cumplamos con los requisitos que establece la ley en materia de deducciones fiscales.
- Facilidad en la gestión de pagos: Al contar con facturas debidamente emitidas, podemos llevar un mejor control de los pagos de nuestros clientes y proveedores, lo que puede simplificar el proceso de cobranza y evitar malentendidos en el futuro.