Al facturar se cumple con una de las obligaciones fiscales, se pueden deducir impuestos y mejorar el control de gastos e ingresos Al Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), también conocido...

Al facturar se cumple con una de las obligaciones fiscales, se pueden deducir impuestos y mejorar el control de gastos e ingresos Al Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), también conocido como factura electrónica, lo componen dos archivos:

Un PDF, que normalmente es lo que se presenta al contribuyente porque lo puede visualizar.

Un XML, que es un código que el contribuyente no puede leer, pero que le da validez oficial al CFDI.

Aunque solicitar las facturas no es algo obligatorio, tiene muchos beneficios. Lo importante es que el contribuyente identifique qué gastos puede facturar y qué efectos fiscales tendría. Aunque no existe una lista de gastos de forma específica de lo que el contribuyente pueda facturar, en gran medida depende del régimen fiscal con el que esté dado de alta ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). El Contribuyente En este contexto, entre los beneficios que tiene el contribuyente por facturar sus gastos, se encuentran los siguientes: