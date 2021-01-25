En términos reales, las devoluciones de impuestos disminuyeron 0.9% en 2020, respecto de 2019, pese a que la recaudación tuvo un crecimiento de 0.8%. En 2020, los ingresos tributarios fueron de 3 b...

En términos reales, las devoluciones de impuestos disminuyeron 0.9% en 2020, respecto de 2019, pese a que la recaudación tuvo un crecimiento de 0.8%. En 2020, los ingresos tributarios fueron de 3 billones 338 mil 943 millones de pesos (mdp), lo que representó un crecimiento de 0.8% real en 2020 respecto de 2019. Esto pese a la pandemia. Sin embargo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pagó 620 mil 487 mdp de devoluciones tributarias, lo que representó una disminución en las devoluciones de 0.9% real de 2019 a 2020. Esto de acuerdo al informe Ingresos del Gobierno Federal durante 2020.

Variación en la recaudación de impuestos de 2019 a 2020

En cuanto a recaudación, destacaron los incrementos en términos reales de los siguientes impuestos en 2020, respecto de 2019:

1.0% en el Impuesto sobre la Renta (ISR).

2.3% en el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

La autoridad hacendaria indicó que las contribuciones internas registraron un aumento de 7.1 % real respecto a 2019. Esto compensó la baja actividad de comercio exterior que registró una disminución de 13.6% real en ese mismo periodo.

Variación en las devoluciones de impuestos de 2019 a 2020

De acuerdo con el documento difundido por el SAT, las devoluciones tuvieron las siguientes variaciones de 2019 a 2020, en términos reales:

Las del IVA disminuyeron 1%.

Las del ISR incrementaron 2.1%.

Las del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) disminuyeron 5.4%.

Otras devoluciones tributarias disminuyeron 34.2%.

El informe también indica que las devoluciones no tributarias disminuyeron en 367 mdp, lo que representó una caída de 28.2%.

El esfuerzo recaudatorio del SAT

Para compensar el impacto de la pandemia en los ingresos, el SAT indicó que encaminó su esfuerzo recaudatorio para obtener 496.2 mil mdp en ingresos adicionales, lo que representó 2.2% del PIB de 2020. Esto lo logró con las siguientes acciones de eficiencia, fiscalización y cobranza:

La eficiencia recaudatoria generó ingresos por 110.8 mil mdp debido a que las y los contribuyentes cumplieron con sus declaraciones de manera oportuna. Al mismo tiempo, se identificó a personas contribuyentes que presentaron inconsistencias en el pago de sus obligaciones, lo que se tradujo en acciones de cobranza coactiva. La evasión y elusión fiscal recuperó 385.8 mil mdp a través de los programas de fiscalización. Se obtuvieron 216 mil mdp de grandes contribuyentes y 169.8 mil mdp por fiscalización sin judicialización. En el combate a la corrupción, a través de la detección oportuna de delitos cometidos por personas servidoras públicas y contribuyentes, se promovieron las siguientes denuncias:

263 ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) en contra de 654 servidoras y servidores públicos.

49 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos delitos en contra de 90 servidoras y servidores públicos y 1 mil 18 contribuyentes, de los cuales, 514 fueron personas físicas y 504 fueron personas morales.

Puedes ver la información que compartió el SAT sobre el informe Ingresos del Gobierno Federal durante 2020 aquí / Fecha de publicación: enero de 2021.

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