El funcionario dijo que no es un buen momento para hacer cambios o aumentos en los impuestos, pues la economía de los mexicanos fue dañada por la pandemia. Durante semanas se ha especulado mucho so...

El funcionario dijo que no es un buen momento para hacer cambios o aumentos en los impuestos, pues la economía de los mexicanos fue dañada por la pandemia. Durante semanas se ha especulado mucho sobre el contenido del Paquete Económico 2021, pues debido a la pandemia y la consiguiente crisis económica, los ingresos del gobierno federal se vieron mermados. En consecuencia, algunos actores políticos de relevancia, como el senador Ricardo Monreal y el presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, han llamado a aprobar una reforma fiscal progresiva que permita al Estado hacer frente a los retos presupuestarios que se avecinan. El tiempo de estar en ascuas ha llegado a su fin, pues hoy, a las cinco de la tarde, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, entregó del Paquete Económico 2021 a la Cámara de Diputados. El Paquete Económico 2021 contiene, entre otros documentos, la Iniciativa de Ley de Ingresos 2021, con las proyecciones del poder ejecutivo en materia de ingresos para el próximo año. La iniciativa deberá ser revisada y aprobada por la Cámara de Diputados y la de Senadores y, en su caso, se le harán modificaciones.

No subirán los impuestos

Al respecto de los ingresos, Arturo Herrera afirmó que no era el momento para cambiar o aumentar impuestos debido a que extensos sectores del país han visto afectada su economía debido a las medidas de confinamiento. En consecuencia, aseguró a los legisladores que no encontrarían grandes cambios en cuanto a la política tributaria respecto a lo aprobado en otros años. Dijo que los cambios legislativos que se han aprobado durante los últimos años serían suficientes para hacer obtener los recursos necesarios. "Las atribuciones con las que nos dotaron los últimos dos años, en particular la que permite luchar contra la facturación falsa y la evasión y la simulación fiscal, ayudarán a garantizar los recursos incluso en una situación difícil", dijo el secretario. Respecto a los indicadores de crecimiento, Herrera señaló que debido al confinamiento "duro" de abril y mayo, la caída anual del producto interno bruto (PIB) del segundo trimestre fue de 18.7%. Sin embargo, ya se ha comenzado a observar una "recuperación asimétrica" a partir de la reapertura, iniciada en junio. En 2021 la Secretaría estima un crecimiento del 4.6%, lo que permitirá al gobierno disponer de más recursos que los que se obtendrán este año, pero menos que los que originalmente se habían contemplado, en la Ley de Ingresos 2020.

Cambios en el gasto

Herrera anunció que habrá algunos recortes e incrementos en distintas áreas del gasto. Uno de los sectores que se verá beneficiado es el sector salud, que tendrá un incremento del 9.2% en términos reales respecto a lo aprobado en 2020. Otro es el gasto de inversión en infraestructura, que tendrá un incremento real del 5.3%. El secretario también destacó un incremento del 17.9% en el gasto destinado a combatir la desigualdad de género. Áreas que sufrirán recortes son Presidencia, con una disminución del 17.3%, y la propia Secretaría de Hacienda, con 15.3%.

Rescatar el federalismo

Luego de que en días pasados los gobernadores de diez estados abandonaran la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) e incluso pidieran al gobierno federal incrementar las facultades recaudatorias de las entidades federativas, Herrera dijo que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, le pidió "mantener en la Ley del ISR la participación al 100% del ISR proveniente de venta de bienes inmuebles y mantener la distribución a las entidades federativas del RIF y fortalecer programas de fiscalización como vigilancia plus". El funcionario también aseguró que el 30% del gasto estará destinado a estados y municipios, lo que equivale a 1.8 billones de pesos, lo que es más del 50% de la recaudación federal participable.

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