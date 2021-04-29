Con mayores requisitos se eliminarían a empresas que tengan una historia de malas prácticas laborales. El viernes 23 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) lareforma al out...

Con mayores requisitos se eliminarían a empresas que tengan una historia de malas prácticas laborales. El viernes 23 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) lareforma al outsourcing. Uno de los cambios centrales de la reforma es la creación de un padrón de empresas de servicios especializados. La modificación al artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo establece lo siguiente sobre el padrón:

Las personas físicas o morales que proporcionen los servicios de subcontratación, deberán contar con registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Para obtener el registro deberán acreditar estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social. El registro a que hace mención este artículo deberá ser renovado cada tres años. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) deberá pronunciarse respecto de la solicitud de registro dentro de los veinte días posteriores a la recepción de la misma, de no hacerlo, los solicitantes podrán requerirla para que dicte la resolución correspondiente, dentro de los tres días siguientes a la presentación del requerimiento. Transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolución, se tendrá por efectuado el registro para los efectos legales a que dé lugar. La (STPS) negará o cancelará en cualquier tiempo el registro de aquellas personas físicas o morales que no cumplan con los requisitos previstos por esta Ley. Las personas físicas o morales que obtengan el registro a que se refiere este artículo quedarán inscritas en un padrón, que deberá ser público y estar disponible en un portal de Internet. La (STPS) expedirá las disposiciones de carácter general que determinen los procedimientos relativos al registro a que se refiere este artículo.

Además, los artículos transitorios establecen que la STPS tendrá 30 días naturales desde la publicación en el DOF para expedir las disposiciones de carácter general sobre el padrón.

Especialistas ven problemas con el padrón

Algunos especialistas creen que el padrón, como se ha pintado hasta el momento, no cuenta con filtros. En entrevista con Reforma, Francisco Martínez, director general de Grupo Adecco México, explicó que empresas con malas prácticas laborales podrían colarse al padrón. De acuerdo con Martínez, la STPS debería pedir como requisito que estas empresas demuestren una trayectoria y experiencia en la industria. El especialista también propone que la STPS revise que las empresas hayan cumplido con sus obligaciones laborales por los últimos tres años. Así, se elimina la posibilidad de que compañías con malas prácticas pero con los requisitos legales formen parte del padrón. Sin este tipo de filtros, las malas prácticas continuarán.

Tendrán que cumplir obligaciones fiscales para estar en el padrón

De acuerdo con Luisa María Alcalde, titular de la STPS, solamente las empresas que cumplan con obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social podrán formar parte de este padrón. Hay que recordar que la STPS tiene un mes para publicar las reglas del padrón. Según Alcalde, las reglas establecerán cómo acreditarán las empresas que sí cumplen con sus obligaciones; además, deberán notificar qué tipo de servicios especializados ofrecen. Aquí puedes leer algunos consejos sobre cómo identificar los servicios especializados que necesita tu empresa. Con información de Reforma https://www.reforma.com/ven-riesgos-en-padron-de-empresas-especializadas/gr/

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