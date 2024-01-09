Estos valores que recibieron los ajustes del INPC estarán vigentes a partir del 1 de febrero próximo El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha publicado los nuevos valores de la U...

Estos valores que recibieron los ajustes del INPC estarán vigentes a partir del 1 de febrero próximo El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha publicado los nuevos valores de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) que entrarán en vigor a partir del 1 de febrero de 2024. La actualización de la UMA es un indicador económico esencial en el país, utilizado para determinar la cuantía del pago de diversas obligaciones y supuestos legales.

Nuevos valores de la UMA para 2024

Los valores actualizados de la UMA para el año 2024 son: Diario: 108.57 pesos mexicanos. Mensual: 3,300.53 pesos mexicanos. Anual: 39,606.36 pesos mexicanos.

UMA Valor Procedimiento de cálculo Diario $108.57 El valor diario se determinará multiplicando el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización del año inmediato anterior por el resultado de la suma de uno más la variación interanual del Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de diciembre del año inmediato anterior. Mensual $3,300.53 El valor mensual será el producto de multiplicar el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización por 30.4 Anual $39,606.36 El valor anual será el producto de multiplicar el valor mensual de la Unidad de Medida y Actualización por 12.

Incremento en la UMA

La UMA para 2024 experimenta un incremento del 4.66 por ciento en comparación con el año 2023. Este ajuste refleja las variaciones en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

Importancia de la UMA

La UMA es utilizada como referencia económica en pesos para calcular el pago de obligaciones y supuestos previstos en leyes federales y estatales, así como en disposiciones jurídicas derivadas de estas. Su actualización anual es mandatoria según el artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en materia de desindexación del salario mínimo.

Metodología de cálculo

El valor de la UMA se determina multiplicando el valor del año anterior por el crecimiento porcentual interanual de diciembre del INPC. La variación anual obtenida en diciembre de 2023 fue de 4.66 por ciento. Este cálculo es responsabilidad del INEGI y se fundamenta en el artículo 26, apartado B, penúltimo párrafo de la CPEUM; en el artículo Segundo Transitorio del Decreto mencionado anteriormente, y en el artículo 23 fracción xx Bis del Reglamento Interior del INEGI.