En el SAT un 52% del personal se integra por mujeres y el porcentaje restante son hombres. La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez, es una de las mujeres más poderosas de México, según Forbes. Buenrostro Sánchez es la jefa del SAT desde 2020. Pero de acuerdo con una entrevista publicada por Forbes, el camino recorrido para llegar a este punto de su carrera no ha sido terso.

Brecha salarial entre hombres y mujeres

La funcionaria mexicana estudió Matemáticas, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y una maestría en Economía, en el Colegio de México. Buenrostro Sánchez tuvo su primer trabajo en Petróleos Mexicanos (Pemex) y era la única mujer en la mayoría de las reuniones de la entonces paraestatal. Y debido a su experiencia, considera que el sector financiero y económico es un mundo de hombres. "A mí me tocaba trabajar el doble y me pagaban menos”, dijo la encargada del SAT a Forbes. Esto lo comentó al recordar su pasado profesional, en donde el trato preferencial siempre fue para los hombres en la petrolera.

“Desde el principio hay que trabajar el doble para que se te reconozca la mitad de lo que le reconocen a un hombre y más en el ambiente en donde yo escogí desarrollarme, que es el sector económico financiero”.

Tener un carácter más fuerte que el de los hombres es otra herramienta para crecer profesionalmente. Para que el mundo escuche a las mujeres “hay que hablar fuerte y decir lo mismo muchas veces y, además, defender mucho tus puntos de vista, no sólo es opinar, sino defender”. "Como eres mujer, lo único que te va a defender es la calidad de tu trabajo, la calidad de los argumentos y, además, no tienes espacio para el error, porque de aquí a que te den otra oportunidad va a tardar. Eso es lo que yo he aprendido y entonces lo que hago es que me preparo muy bien”, dijo Raquel. Buenrostro Sánchez destacó los avances que se han tenido en México, como un gobierno paritario, así como la composición del Congreso de la Unión y la elección de la primera gobernadora del Banco de México (Banxico). En el SAT, un 52% del personal se integra por mujeres y el porcentaje restante son hombres. Además, en el pasado los niveles intermedios sólo eran ocupados por hombres, pero ya hay un 30% de mujeres en estos espacios y la búsqueda es seguir avanzando en este sentido. “Una parte muy importante para la equidad es la independencia económica, y en la medida de que la mujer sea independiente económicamente es más libre de opinar, hacer y decidir”, aconsejó a las nuevas generaciones la jefa del SAT.