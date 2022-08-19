La Constancia Fiscal no es obligatoria pero los contribuyentes siguen tramitando este documento porque muchos de ellos desconocen su régimen fiscal, aseguró el Instituto Mexicano de Contadores Públ...

La Constancia Fiscal no es obligatoria pero los contribuyentes siguen tramitando este documento porque muchos de ellos desconocen su régimen fiscal, aseguró el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Laura Grajeda, presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), dijo que las empresas siguen solicitando su Constancia de Situación Fiscal pese a que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) aseguró que no es obligatoria.

En conferencia de prensa, la especialista explicó que los contribuyentes siguen tramitando este documento porque muchos de ellos desconocen su régimen fiscal. Recientemente, la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, aclaró que la dependencia no ha exigido a las empresas ni a las personas asalariadas la emisión de la Constancia de Situación Fiscal. Asimismo dijo que el propósito de la Constancia es evitar que empresas factureras deduzcan nóminas inexistentes y no es obligatoria.

"Con toda esta confusión y la difusión que se ha dado, todos los contribuyentes solicitan su Constancia de Situación Fiscal día a día; casi cada semana te están solicitando que les vayan aterrizando su Constancia", aseveró Grajeda en conferencia.

Este documento, que recopila información como nombre, dirección y otros datos de los contribuyentes, y se requirió con la implementación de la nueva versión 4.0 de la factura electrónica o Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), debido a que los patrones deben incluir de manera obligatoria el código postal del empleado en los recibos de nómina.

Grajeda explicó que la autoridad fiscal ha solicitado a los contadores informar a los contribuyentes que esta constancia es obligatoria solamente si necesitan facturar para así limitar la solicitud de dicho documento. Por su parte Ramiro Ávalos, presidente de Fiscal del IMCP, mencionó que con la prórroga para que la versión 4.0 sea obligatoria hasta el 1 de enero de 2023, hay más tiempo para solicitar la Constancia de Situación Fiscal en caso de que los contribuyentes no conozcan los datos que serán integrados a las nuevas facturas. El documento es totalmente gratuito y se puede solicitar fácil y rápido a través del portal del SAT. En la sección ‘Otros trámites y servicios’, dar clic en Genera tu Constancia de Situación Fiscal. Solo se necesita el RFC y contraseña o firma electrónica (e.firma) vigente.