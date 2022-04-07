La dependencia publicó un acuerdo, con el que reactivó el estímulo fiscal en la región fronteriza sur. El 4 de abril, la Secretaría de Hacienda publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) d...

La dependencia publicó un acuerdo, con el que reactivó el estímulo fiscal en la región fronteriza sur. El 4 de abril, la Secretaría de Hacienda publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dos acuerdos con los montos de los estímulos a las gasolinas en las regiones fronterizas norte y sur. De acuerdo con una nota publicada por El Universal, los consumidores de gasolinas en la región fronteriza norte fueron afectados con el retiro del subsidio que hizo la Secretaría de Hacienda el pasado primero de abril.

Subsidio a gasolinas de la frontera sur

La nota indica que el retiro del subsidio también aplicó para la región fronteriza sur. Pero señala que con los acuerdos publicados, la SHCP reactivó el estímulo fiscal en la región fronteriza con Guatemala. Así que el estímulo pasó, hasta el 8 de abril, de cero pesos a uno de entre 1.80 y 2.54 pesos, dependiendo de la zona en que se encuentren diversas localidades de los estados de Campeche, Tabasco y Chiapas. Puedes ver el acuerdo que publicó la SHCP aquí / Fecha de publicación: 4 de abril de 2022.