El nuevo decreto de Fovissste beneficiará a 400 mil burócratas, principalmente maestros, con quitas, congelamiento de saldos e incluso condonación de deuda El Fondo de la Vivienda del Instituto de ...

El nuevo decreto de Fovissste beneficiará a 400 mil burócratas, principalmente maestros, con quitas, congelamiento de saldos e incluso condonación de deuda El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) anunció una serie de medidas que beneficiarán a 400 mil acreditados con créditos en situación complicada. De estos, 240 mil son maestras y maestros. Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el director del ISSSTE, Martí Batres, detalló los alcances del nuevo decreto de quitas y condonaciones firmado por la mandataria. Este conjunto de acciones tiene como objetivo ofrecer un respiro económico a los trabajadores que enfrentan dificultades para seguir pagando sus créditos con Fovissste.

¿En qué consisten los beneficios?

Las medidas anunciadas son contundentes y podrían representar un cambio significativo para quienes llevan años tratando de cubrir sus obligaciones sin éxito. Según explicó Batres, el paquete de apoyos contempla:

Reducción de intereses

Congelamiento de saldos

Aplicación de quitas

Condonación de deuda

Actualmente, Fovissste tiene 873 mil créditos activos. Sin embargo, alrededor de 400 mil presentan algún tipo de problemática que ha dificultado su pago. Con este decreto, las autoridades buscan aliviar esa carga.

¿Cómo saber si eres beneficiario?

El Fovissste ya trabaja para contactar directamente a los acreditados que podrían acceder a estos beneficios. Sin embargo, también se lanzó una campaña para que los trabajadores actualicen sus datos y se acerquen a la institución. Si tienes un crédito con Fovissste y sospechas que podrías ser parte de este grupo, puedes comunicarte al número 800 368 4783 y marcar la tecla * para obtener más información.

Un alivio esperado por muchos

Para miles de familias mexicanas, especialmente docentes, este decreto representa la posibilidad de recuperar estabilidad financiera. Muchos acreditados han enfrentado años de pagos sin ver reflejado un avance significativo en sus saldos, por lo que la condonación parcial o total de la deuda podría marcar un antes y un después en su vida económica.

¿Y el tema de la jubilación?

En el mismo espacio, la Presidenta Sheinbaum también mencionó que el decreto sobre el congelamiento de la edad de jubilación aún se encuentra en proceso de elaboración, por lo que no hay una fecha definida para su publicación.