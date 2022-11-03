A través de dichos juicios, los contribuyentes están intentando evitar el pago de 246 mil 563 millones 248 mil 113.55 pesos a la SHCP. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) enfrenta más de mil 300 juicios interpuestos en años recientes, lo que ponen en riesgo la recaudación de un monto que supera los 246 mil millones de pesos. Un artículo de Reporte Índigo señala que los juicios que permanecen activos se interpusieron durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador. Lo anterior, de acuerdo con un reporte del organismo obtenido vía transparencia, y elaborado en específico por la Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes, donde el organismo informó que en estos momentos, el SAT está enfrentando mil 305 juicios activos. Asimismo, el medio señaló que, a través de dichos juicios, los contribuyentes están intentando evitar el pago de 246 mil 563 millones 248 mil 113.55 pesos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Para dimensionar el monto señalado, el medio informó que con este dinero podría construirse otra refinería como la de Dos Bocas, en el que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha invertido 233 mil millones de pesos. Asimismo, dichos recursos serían suficientes para construir otros tres Aeropuertos como el Internacional Felipe Ángeles (AIFA), de acuerdo con el costo que reconoce el Gobierno de México oficialmente, según señala el medio.

SAT pierde la mayoría de juicios

Como reportamos, en el primer trimestre del año, el SAT perdió más de 3 mil 88 juicios fiscales, que representan 56 por ciento del total, el mayor porcentaje de los últimos cinco años.

Sin embargo, el monto de dinero recuperado en proporción al total fue mayor. Las sentencias favorables fueron equivalentes a 24,421 millones de pesos (mdp) frente a 21,798 mdp del primer cuarto del año pasado, esto representó 62.6% del total, un monto mayor de enero a marzo de 2021 que fue de 54.7%.