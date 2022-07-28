Durante el periodo vacacional del SAT no se computan para términos legales correspondientes en los actos, trámites y procedimientos para efectos fiscales. El fisco mexicano anunció en la Quinta Res...

Durante el periodo vacacional del SAT no se computan para términos legales correspondientes en los actos, trámites y procedimientos para efectos fiscales. El fisco mexicano anunció en la Quinta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) de 2022 el periodo vacacional de sus servicios. El descanso para los trabajadores inició a partir del lunes 18 de julio y permanecerá hasta el 29 del mismo mes, sin embargo, la autoridad sí está atendiendo en sus oficinas a quienes tienen citas programadas. Durante estos días no se computan para términos legales correspondientes en los actos, trámites y procedimientos que se sustanciarán en las unidades administrativas del SAT para efectos fiscales. Será hasta el lunes 1 de agosto de 2022 cuando las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) vuelvan a dar servicio a los contribuyentes de forma presencial.

Trámites en línea

Estos son los trámites que los contribuyentes podrán realizar en línea desde el Portal del SAT:

Cambio de domicilio fiscal Actualización de actividades económicas y obligaciones Cierre de establecimiento Apertura de establecimiento Suspensión de actividades Reanudación de actividades Suspensión/reanudación de Actividades de asalariados Generación y actualización de Contraseña Renovación certificado de e.firma Revocación de certificado de e.firma Solicitud de certificado de sello digital Declaraciones provisionales de actividades empresariales Declaraciones provisionales servicios profesionales Declaraciones provisionales arrendamiento Declaraciones bimestrales RIF Declaraciones informativas (ISR, IVA, IEPS, donativos, aportaciones) Declaración anual Consulta o aclaración Opinión del cumplimiento Aviso de compensación Consulta de trámite de devolución Habilitación de Buzón Tributario y registro de medios de contacto Modificación de clave de RFC Estímulos región fronteriza ISR Estímulos región fronteriza IVA

Para realizar estos trámites los contribuyentes deben contar con su RFC, la contraseña con la que se dieron de alta en el sistema y la e.firma, en caso de contar con ella.

Otro de los documentos que ha sido muy solicitado por las empresas últimamente, y que podrá obtenerse por internet, es la Constancia de Situación Fiscal. Para ello, se podrá ingresar a la plataforma SAT ID.

Lo importante es tener a la mano su contraseña, RFC, correo electrónico y demás datos que le sean solicitados, según sea el caso.

En caso de tener dudas sobre los trámites que puedes hacer en el portal del SAT puedes llamar al Centro de Atención Remota cuyo teléfono es 55 6272 2728. Los operadores están presentes de lunes a viernes de 8 :00 de la mañana a 18:30 horas.