El 30 de junio es el último día para que las personas morales presenten el aviso de actualización de accionistas y socios. Este 30 de junio es el último día para presentar el aviso de actualización...

El 30 de junio es el último día para que las personas morales presenten el aviso de actualización de accionistas y socios. Este 30 de junio es el último día para presentar el aviso de actualización de socios y accionistas. La nueva obligación se estableció con uno de los cambios que se hicieron al Código Fiscal de la Federación (CFF) como parte de la reforma fiscal 2020. Se trata de la obligación de presentar un aviso para informar el nombre y la clave del RFC de los socios y accionistas, cada vez que se realice alguna modificación o incorporación. Antonio Rodríguez, vicepresidente de relaciones y difusión del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, señaló en entrevista con Reformaque el fisco podrá cancelar el sello digital de las empresas que no entreguen esta información. Por otro lado, tendrán que enfrentar multas y recargos. En entrevista con El Universal, el especialista Javier Zepeda dijo que cerca de dos millones de personas morales deben cumplir con esta nueva obligación. Hasta el momento, el 60% de los obligados no ha presentado nada. Antes de la reforma, esta obligación solamente aplicaba para empresas públicas; es decir, las que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. El problema, según algunos especialistas, es que la medida podría generar una mayor cancelación de sellos digitales para las empresas que no están familiarizadas con el procedimiento.

¿Para qué sirve este aviso?

De acuerdo con el especialista, toda esta información será utilizada para combatir el lavado de dinero y detectar defraudadores fiscales. Así, las autoridades podrán encontrar prestanombres que se repitan en las actas constitutivas de varias empresas. Por otro lado, la información ayudará a detectar discrepancias fiscales de los contribuyentes.

¿Cómo se presenta el aviso?

Lo primero que se tiene que hacer es tener el documento protocolizado y digitalizado en el que consten las modificaciones. Después se debe presentar a través del portal del SAT el aviso de actualización de socios o accionistas, considerando lo siguiente:

Ingresar al portal del SAT. Estando en el sitio web de la autoridad fiscal, se debe seleccionar la pestaña de “Otros trámites y servicios”, el menú “Aclaración, asistencia y orientación electrónica” y la opción “Presenta tu aclaración como contribuyente”. Para acceder al portal del SAT para la presentación de este trámite solamente es necesario contar con el RFC y contraseña. Al ingresar se seleccionará la opción de**“Servicios por internet”**. Posteriormente se seleccionará la opción de “Aclaración” y después se dará clic en “Solicitud”. Llenar el formato electrónico de “Servicio de aclaración”. Para llenar el formato de la lista de trámites predeterminados se debe seleccionar “Actualización del RFC”, para después capturar los campos correspondientes a “Asunto” y “Descripción”. Adjuntar los documentos escaneados y enviar la solicitud. Para adjuntar el documento protocolizado y digitalizado se debe seleccionar el botón “Adjuntar archivo”, para poder subir el archivo en formato .zip y después dar clic en el botón**“Enviar”**. Acuse de recepción y seguimiento del trámite. Después realizar el envío, para obtener el acuse de recepción de la solicitud, se debe seleccionar el botón “Acuse de recepción”. Entonces se descargará el archivo con el acuse y dentro del mismo se indica que se podrá dar seguimiento consultando la respuesta que recibirá el contribuyente dentro de siete días hábiles posteriores al trámite de presentación de la solicitud, accediendo con el número de folio señalado en el acuse de recibo. Acuse de respuesta y conclusión del trámite. Una vez que se consulte y se encuentre disponible el acuse con la respuesta, y ésta sea aceptada, entonces se concluirá con el proceso del trámite y éste permanecerá vigente hasta que el contribuyente presente una nueva actualización de estructura accionaria.

Con información de El Universal.

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