La semana pasada hubo mucha controversia por la ambigüedad de una propuesta de retención de IVA en outsourcing. Te traemos la aclaración del SAT. Una de las medidas para combatir la evasión fiscal ...

La semana pasada hubo mucha controversia por la ambigüedad de una propuesta de retención de IVA en outsourcing. Te traemos la aclaración del SAT. Una de las medidas para combatir la evasión fiscal en el outsourcing se encuentra en el Paquete Económico 2020. La propuesta original era una reforma al artículo 1-A de la Ley del IVA. Básicamente, obligaría a las personas morales o físicas con actividad empresarial que reciban “servicios de subcontratación laboral en términos de la Ley Federal del Trabajo” a retener el IVA. Es decir, en lugar de que la empresa que ofrece el servicio haga la retención, como normalmente ocurre, la debería efectuar la que adquiere el servicio. El problema es que cuando se dio a conocer la versión final publicada en el Diario Oficial de la Federación, se hicieron cambios importantes. Por ejemplo, se determinó que la retención del IVA sería será por el 6%. Por otro lado se eliminó la alusión a los servicios de subcontratación laboral en términos de la LTF, y en su lugar se refiere a servicios en los que se ponga personal a disposición del contratante, “independientemente de la denominación que se le dé a la obligación contractual”. Este cambió entre la ley y la propuesta ha generado mucha incertidumbre y confusión entre contribuyentes.

¿Cómo quedará la retención de IVA?

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) aclaró que la retención de 6% solamente aplicará cuando el contribuyente obtenga servicios de alguien contratado por outsourcing. En un comunicado, el SAT dijo lo siguiente:

En atención a su consulta, se hace de su conocimiento que los casos en los cuales es aplicable la retención, es cuando sean personas morales o físicas con actividades empresariales que reciban servicios a través de los cuales se pongan a disposición del contratante o de una parte relacionada con éste personal que realice diversas funciones. Es decir, que (al contribuyente) lo contacten para que coloque el personal a favor de su cliente, situación comúnmente denominada outsourcing.

Por ahora solamente queda esperar que se publiquen las reglas generales para una definición final de cómo aplicar la retención. Con información de Reforma.

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