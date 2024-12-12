¿Conoces tus derechos laborales en fin de año? Aguinaldo, bonos y pagos dobles en días festivos son esenciales. Descubre 5 prácticas clave

¿Conoces tus derechos laborales en fin de año? Aguinaldo, bonos y pagos dobles en días festivos son esenciales. Descubre 5 prácticas clave

El cierre de año, marcado por las celebraciones de Navidad y la llegada del 2025, también es una temporada clave para que los trabajadores ejerzan y conozcan sus derechos laborales, como el aguinaldo y los pagos por trabajar en días festivos. Sin embargo, no todas las empresas cumplen con las normativas, lo que puede afectar el bienestar de los empleados.

Indeed, plataforma especializada en búsqueda de empleo, compartió cinco prácticas esenciales para garantizar un cierre de año respetando las leyes laborales y fomentando un ambiente de trabajo saludable.

Cumplimiento de normativas legales

En México, el pago del aguinaldo es obligatorio y debe entregarse antes del 20 de diciembre. Además, algunas empresas ofrecen beneficios adicionales, como bonos por desempeño, que refuerzan el reconocimiento hacia los empleados. Los trabajadores deben verificar que sus empleadores cumplan con estas disposiciones.

Comunicación clara sobre prestaciones

Es fundamental que las empresas comuniquen con antelación los criterios para la entrega de prestaciones como bonos, días de descanso y métodos de cálculo. Si esta información no es proporcionada, los empleados deben acercarse a Recursos Humanos o a sus líderes inmediatos para solicitar detalles.

Pago doble en días festivos obligatorios

Navidad y el 1 de enero son días festivos por ley. Los empleados que trabajen en estas fechas deben recibir pago doble, mientras que si el festivo cae en domingo, el pago será triple (aunque este año no aplica). Sectores como salud, turismo y cadenas de comida suelen requerir personal durante estas fechas, por lo que es esencial que los empleadores comuniquen estas condiciones.

Prácticas justas en la distribución de bonos

La asignación de bonos debe ser equitativa y transparente, sin favorecer a ciertos grupos o empleados. Por ejemplo, si el bono representa el 15% del salario, las diferencias en los montos deben ser claras y justificadas.

Retroalimentación y mejora continua

Una cultura organizacional saludable fomenta el diálogo sobre prestaciones. Las empresas deben estar abiertas a recibir opiniones de los empleados sobre los beneficios ofrecidos y explorar áreas de mejora. Reuniones con los líderes pueden ayudar a evaluar qué prácticas funcionan y cuáles necesitan ajustes.

El impacto de las prestaciones

Nelson Gómez, Director de Indeed México, subrayó que las prestaciones no solo representan un apoyo financiero, sino también fortalecen el sentido de pertenencia y bienestar de los empleados.

“Les permiten equilibrar sus compromisos laborales con sus necesidades personales, reforzando la importancia del bienestar en el lugar de trabajo”, destacó.