El SAT corrigió un fallo en su plataforma que mostraba una fecha errónea para la presentación de la DIOT. Ahora, el plazo correcto vuelve a ser el último día del mes. Tras días de confusión, el Ser...

El SAT corrigió un fallo en su plataforma que mostraba una fecha errónea para la presentación de la DIOT. Ahora, el plazo correcto vuelve a ser el último día del mes. Tras días de confusión, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) finalmente corrigió un error en su sistema que mostraba el 17 de febrero (o el día 17 de cada mes) como la fecha límite para presentar la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT). Desde la madrugada de hoy, la plataforma ya refleja el plazo correcto: el último día del mes siguiente al periodo reportado, tal como lo establece la Regla Miscelánea Fiscal 4.5.1 vigente desde 2021.

¿Qué significaba este error?

El problema radicaba en que el sistema del SAT mostraba una fecha límite incorrecta, lo que generaba incertidumbre entre los contribuyentes y riesgos como: 🔹 Opiniones negativas de cumplimiento fiscal. 🔹 Posibles multas por una supuesta omisión. 🔹 Bloqueos en operaciones comerciales por alertas de incumplimiento. Con la actualización, estos riesgos desaparecen.

¿Qué cambia con la corrección?

✅ La DIOT sigue teniendo como fecha límite el último día del mes (por ejemplo, el 28 o 29 de febrero para operaciones de enero). ✅ Las declaraciones presentadas dentro de este plazo no afectarán las opiniones de cumplimiento fiscal. ✅ La plataforma ya no muestra información errónea sobre la fecha de vencimiento.

¿Cómo protegerse ante futuros errores?

Aunque el SAT corrigió el fallo, es importante que los contribuyentes tomen precauciones: ✔ Guarda evidencia: Descarga los acuses de presentación de la DIOT para evitar problemas en futuras auditorías. ✔ Verifica el sistema: Asegúrate de que la plataforma del SAT ya no muestre fechas contradictorias. ✔ Reporta inconsistencias: Si notas algún otro error, repórtalo al SAT a través del Buzón Tributario.

¿Y el comunicado oficial del SAT?

Hasta el momento, el SAT no ha emitido un comunicado oficial explicando la confusión o aclarando si habrá sanciones para quienes presentaron la DIOT después del 17, pero dentro del plazo legal. Esto deja dudas sobre la transparencia en la corrección de errores en su plataforma. Por ahora, la DIOT puede presentarse sin problema hasta el último día del mes, pero la vigilancia y el respaldo documental siguen siendo clave en un entorno fiscal digital en constante cambio. 🚨