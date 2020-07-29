Un grupo de grandes contribuyentes, entre ellos Alsea, José Cuervo y Grupo Herdez, están entre las 15 empresas señaladas por el presidente López Obrador porque deben 50 mil millones de pesos al fisco. Ahora, estas empresas preparan litigios contra el SAT. A inicios de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que 15 grandes contribuyentes tienen adeudos por más de 50 mil millones de pesos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). En los meses siguientes, algunas grandes empresas empezaron a saldar sus deudas con el fisco. Por ejemplo, el pasado 25 de mayo, Walmart de México anunció que llegó a un acuerdo con el SAT para pagar 8 mil millones de pesos para concluir asuntos fiscales por la venta de Vips y otras marcas de restaurantes a Alsea. Casos similares se dieron con IBM, que pagó 669 millones de pesos, y con FEMSA, que pagó 8,790 millones de pesos. Pero no todas las empresas tienen la misma estrategia.

Grandes contribuyentes preparan litigios

Como señala el periodista Jesús Rangel en su columna "Estira y afloja" de Milenio, algunas empresas están preparando medios de defensa contra el fisco. Alsea, José Cuervo, Grupo Herdez y Maxcom Telecomunicaciones tienen litigios con el SAT por un total de casi cinco mil millones de pesos. En el caso de Alsea, el fisco reclama un pago de 3,800 millones de pesos por la compra de Vips. Según los abogados de la empresa, el pago es improcedente porque se realizó en tiempo y forma. Actualmente, ya se presentaron los recursos de revocación ante las autoridades. José Cuervo está siendo investigada por el SAT por operaciones entre 2011 y 2015. Según la empresa, 117 millones de pesos están en juego. Si al final el fisco decide que la empresa debe pagar, están listos para irse a litigios. Grupo Herdez está en el proceso de conseguir amparos contra algunas resoluciones del SAT. Al final, el monto que están peleando es de 278 millones de pesos. Por último, Maxcom Telecomunicaciones recibió un oficio del SAT por el ejercicio de 2015 por 630 millones de pesos. La empresa dijo que el pago es improcedente y está preparando los medios de defensa necesarios. Con información de Milenio.

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