El fisco negó que vaya a cobrar impuestos a depósitos en efectivo en instituciones bancarias, como los que hacen padres a hijos, tandas, préstamos personales o las ventas de las 'nenis' Mediante un...

El fisco negó que vaya a cobrar impuestos a depósitos en efectivo en instituciones bancarias, como los que hacen padres a hijos, tandas, préstamos personales o las ventas de las 'nenis' Mediante un comunicado, el Servicio de Administración Tributaria señaló que se trató de una confusión a raíz de una propuesta que hizo la Secretaría de Hacienda que los bancos entreguen información mes con mes sobre los depósitos en efectivo y no anual, como lo es actualmente. El SAT enfatizó que la presente administración mantendrá su compromiso de no aumentar impuestos y cobrar de manera justa y equitativa.

Es importante aclarar que todos aquellos depósitos que se realizan para gastos de padres a hijos o viceversa, pagos por venta de catálogo (cosméticos, utensilios de cocina y del hogar, aceites esenciales, entre otros), tandas o préstamos personales no se les vigilará, ni cobrará algún tipo de impuesto.

https://twitter.com/SATMX/status/1472697762756145156

Seguirá la fiscalización

De enero a julio de 2021, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) llevó a cabo 10,710 auditorías o actos de fiscalización. Esto llevó a la recaudación de ingresos adicionales por 247 mil millones de pesos; además, el fisco recaudó otros siete mil millones de pesos por multas. Por cada peso invertido en fiscalización, el SAT obtuvo 131.8 pesos de vuelta.