Las políticas y criterios de elegibilidad del Infonavit pueden cambiar con el tiempo, aunque es importante cumplir con estos puntos al solicitar un crédito Durante su vida laboral, los trabajadores pueden ir acumulando puntos en su perfil del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Una vez que el trabajador cuente con la cantidad mínima de 1,080 puntos, es candidato para solicitar un crédito e iniciar formalmente su tramite. Pero existen varios motivos por los cuales una persona puede ser rechazada al solicitar un crédito del Infonavit.

Motivos por los cuales una persona puede ser rechazada al solicitar un crédito del Infonavit

A continuación, se enumeran algunos de los posibles motivos de rechazo: Insuficiente historial crediticio: Si no cuentas con un historial crediticio o si tienes un historial limitado con pocas referencias de crédito, es posible que el Infonavit considere que no tienes la capacidad de pagar un préstamo hipotecario. Incumplimiento de pagos anteriores: Si has tenido problemas para cumplir con tus obligaciones de pago en créditos anteriores, como retrasos o impagos, el Infonavit puede considerar que eres un riesgo crediticio y rechazar tu solicitud. Ingresos insuficientes: El Infonavit evalúa la capacidad de pago de los solicitantes en función de sus ingresos. Si tus ingresos son considerados insuficientes para cubrir las mensualidades del crédito, es posible que tu solicitud sea rechazada. Falta de antigüedad laboral: El Infonavit puede requerir cierta antigüedad laboral como requisito para otorgar un crédito. Si eres un trabajador con poco tiempo en tu empleo actual o si tienes periodos frecuentes de desempleo, podrías enfrentar dificultades para obtener un crédito. Score crediticio bajo: Si tienes un historial crediticio negativo, lo cual se refleja en un bajo puntaje de crédito (score crediticio), el Infonavit puede considerar que no eres un candidato adecuado para un crédito y rechazar tu solicitud. Exceso de deudas: Si ya tienes un nivel alto de endeudamiento con otros préstamos o tarjetas de crédito, el Infonavit puede considerar que no tienes la capacidad financiera para asumir una nueva deuda hipotecaria. Documentación incompleta o inconsistente: Es importante presentar toda la documentación requerida de manera correcta y completa al solicitar un crédito del Infonavit. Si falta algún documento o si hay discrepancias o inconsistencias en la información proporcionada, tu solicitud podría ser rechazada. Es importante destacar que estos son sólo algunos de los posibles motivos de rechazo, y que las políticas y criterios de elegibilidad del Infonavit pueden cambiar con el tiempo. Por eso, es recomendable consultar directamente con el Infonavit o revisar su sitio web para obtener información actualizada sobre los requisitos y criterios de elegibilidad para los créditos.