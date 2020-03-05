l desvió de recursos públicos en el sector salud ha existido por muchos años mediante empresas fantasma. Las empresas fantasma son una de los principales formas de desfalco a las arcas públicas. Por medio de estas empresas se han logrado desviar miles de millones de pesos en recursos públicos a lo largo de los años. Éstas operan mediante la emisión de comprobantes fiscales que amparan la existencia de operaciones que no existen sino en el papel, sin haberse materializado nunca. En 2014, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) creó el listado publico de empresas falsas. Pero las autoridades correspondientes no han hecho uso de dicho listado para identificar a los contribuyentes que adquieren estas facturas falsas. Un estudio de la asociación civil Impunidad Cero titulado Facturas falsas: la epidemia en el sector salud, halló que entre 2014 y 2019 ha habido alrededor de 22 mil 933 facturas falsas en el sector salud, evidenciando la delincuencia que existe en uno de los sectores más sensibles del país. El monto total de lo evadido asciende a 4 mil 179 millones de pesos. Las cuatro instituciones de salud con mayores desvíos son el Instituto de Salud del Estado de México, con mil 805 millones de pesos, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con 321 mil millones de pesos, el Instituto de Salud de Chiapas, con 283 mil millones de pesos y Servicios de Salud de Oaxaca, con 269 mil millones de pesos. Con el fin de erradicar estas malas practicas las facturas pasaron de papel a comprobantes fiscales digitales por Internet, mejor conocidos hoy en día como CFDI. Si bien estas facturas no se pueden alterar, aún suelen ser utilizadas para cometer ilícitos, como simular operaciones. El artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que la autoridad podrá presumir que hay operaciones inexistentes cuando detecte que un contribuyente ha emitido comprobantes fiscales sin contar con la infraestructura o personal para llevar a cabo las operaciones amparadas, o bien si el contribuyente no puede ser localizado por el SAT.

¿Cómo se desviaron los recursos del sector salud?

De acuerdo al estudio, se establece un acuerdo informal entre servidores públicos que pertenecen a una institución de salud y la empresa fantasma, mismo que funciona de esta manera:

El ente público junto con la empresa fantasma simulan la adquisición de bienes o servicios, ya sea a través de una licitación a modo o un esquema de adjudicación directa. Se genera “el papeleo” que exige la legislación en materia de adquisiciones y se formaliza a través de la firma de contratos. Se generan otros documentos expedidos por los entes públicos, dirigidos a las empresas fantasma, que acompañan o buscan justificar el pago de recursos públicos. Estos son, por ejemplo, pedidos, órdenes de servicio o solicitudes de material, entre otros. Es importante mencionar que las personas físicas también operan como empresas fantasma, ya sea simulando realizar una actividad empresarial o recibiendo pagos de honorarios por la “prestación de servicios”

Estas son las instituciones de salud con más facturas falsas

Instituciones de salud con mayores montos desviados mediante facturas falsas Institución de Salud Total General Instituto de Salud del Estado de México* $ 1,804,848,490.00 Instituto Mexicano del Seguro Social $ 320,909,389.00 Instituto de Salud de Chiapas* $ 282,857,733.00 Servicios de Salud de Oaxaca* $ 268,804,875.00 Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México s.A. de C.V. (Birmex) $ 213,782,090.00 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (issste) $ 141,085,163.00 Servicios de Salud de Puebla* $ 124,179,135.00 Servicios de Salud de Yucatán* $ 92,559,170.00 Servicios de Salud de Sonora* $ 92,020,865.00 Servicios de Salud de Jalisco* $ 84,979,001.00 Instituto Jalisciense de Cancerología $ 75,519,793.00 Servicios de Salud de Chihuahua* $ 70,492,487.00 Servicios Estatales de Salud de Quintana Roo* $ 67,253,663.00 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora $ 64,468,893.00 Servicios de Salud de Veracruz* $ 56,087,150.00 El resto de las instituciones de salud (76 en total) $ 419,198,357.00 Total general $ 4,179,046,254.00 * Se trata de organismos OPD Servicios de Salud. Fuente: elaboración propia a partir de solicitudes de acceso a la información.

Estas son las empresas fantasmas involucradas con los desvíos

Principales empresas fantasma que recibieron recursos desviados del sector salud Empresa fantasma Total General Interacción Biomédica, S.A. de C.V. $ 1,613,538,193.00 Kisa Importaciones, S.A. de C.V. $ 205,446,385.00 Constructora Kedmex, S.A. de C.V. $ 186,844,021.00 Distribuidora de Medicamentos y Cosméticos, S.A.P.I. de C.V. $ 172,848,036.00 Tradeco Urbana, S.A. de C.V $ 147,458,448.00 Diseño y Construcción de Plantas Farmacéuticas, S.A. de C.V. $ 143,039,655.00 Corporativo Begonia, S.A. de C.V. $ 96,678,182.00 Grupo Constructor Conhir, S.A. de C.V. $ 96,246,423.00 Qalat, S. de R. L. $ 77,668,506.00 Programación y Aplicación Inteligente, S.A. de C.V. $ 63,856,678.00 Hinfra, S.A. de C.V. $ 60,415,100.00 Magalcom, S.A. de C.V. $ 58,354,609.00 María Élida Pérez Palma $ 50,860,883.00 Rod Med Construcciones, S.A. de C.V. $ 47,367,356.00 Gruemin, S.A. de C.V. $ 45,870,884.00 Comercializadora mecaelsa, S.A. de C.V. $ 41,969,791.00 Bechuma, S.A. de C.V. $ 36,277,072.00 Grupo mserv, S. de R. L. de C.V. $ 33,337,726.00 Erick Martínez Sánchez $ 31,315,347.00 Distribuidora Comercial Albafat, S.A. de C.V. $ 26,819,002.00 Comercializadora Vilansa, S.A. de C.V. $ 25,731,335.00 Promotora y Comercializadora Lotcamp, S.A. de C.V. $ 25,299,625.00 Carlos Gutiérrez Vélez $ 22,207,561.00 El resto de las empresas fantasma (814) $ 869,595,436.00 Total general $ 4,179,046,254.00

Fuente: Impunidad Cero

Suscríbete a la Agenda Inteligente (las noticias de negocios más relevantes), El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y nuestro canal de YouTube.