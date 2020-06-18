El programa ofrecerá más beneficios que el programa 90 Diez, que condobana el 10% de la deuda. Para finales de este año, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infona...

El programa ofrecerá más beneficios que el programa 90 Diez, que condobana el 10% de la deuda. Para finales de este año, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) planea implementar un nuevo programa para que los derechohabientes liquiden sus créditos de manera anticipada. Se trata del fondo revolvente para el Programa Descuentos por Liquidación Anticipada. Al parecer, entrará en vigor en el último trimestre de 2020. Recuerda que ahora con la pandemia debes agendar cita en Infonavit.

¿En qué consiste el nuevo programa?

Este programa se compone de apoyos para los derechohabientes con deudas en sus créditos hipotecarios menores a 22.5%.

Con los apoyos, los trabajadores podrán hacer un pago de la mitad de su sueldo.

La otra mitad la pondrá en Infonavit.

De acuerdo con Carlos Martínez, director general del Infonavit, se garantizará la disponibilidad de recursos para recompensar a los acreditados que muestran voluntad de pago continúa. El programa es una mejora del programa 90 Diez del Infonavit, que condonaba automáticamente el 10% de la deuda a quienes hubieran pagado el 90% restante en tiempo y forma. En este nuevo programa, quienes tengan por pagar menos del 22.5% de su crédito podrán recibir un apoyo equivalente al 50% del saldo, si optan por liquidarlo de forma anticipada. Es decir, podrían recibir una condonación por aproximadamente el 11.25% del adeudo. Otro de los cambios más importantes en el fondo revolvente es que se eliminará la restricción de créditos. Actualmente, estos apoyos y otros similares solamente se otorgan a trabajadores que tienen créditos de 236 veces el salario mínimo o menos. Con el nuevo programa, se eliminaría esta restricción. El Infonavit dijo que tiene un presupuesto de 900 millones de pesos para el nuevo programa, lo que podría beneficiar a más de 35 mil derechohabientes. De 2014 a 2019, el Instituto tenía un programa similar de descuentos por liquidación anticipada. De acuerdo con Infonavit, este programa ayudó a 79 mil trabajadores con un presupuesto de dos mil millones de pesos. En promedio, cada derechohabiente recibió un descuento de 27 mil pesos. Con información de La Jornada

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