Aunque el SAT ya ha dicho que no se trata de una estrategia de fiscalización, varios especialistas siguen preocupados por la factura instantánea y la posibilidad de caer en una discrepancia fiscal....

Aunque el SAT ya ha dicho que no se trata de una estrategia de fiscalización, varios especialistas siguen preocupados por la factura instantánea y la posibilidad de caer en una discrepancia fiscal. En noviembre del año pasado se anunció que a partir de 2020, los consumidores podrán obtener facturas instantáneas al hacer pagos con sus tarjetas bancarias. Esto será posible porque, mediante un proceso que deberá determinar cada banco, el chip de las tarjetas tendrá la información fiscal necesaria para emitir la factura, como el registro federal de contribuyentes (RFC) del consumidor. Así, la terminal punto de venta imprimirá un código QR que contendrá la información de la factura. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya ha dicho que no será usada para incrementar la focalización. Sin embargo, los contribuyentes y empresarios todavía temen que este procedimiento pueda usarse para determinar una discrepancia fiscal. Esto se da cuando se comprueba que el monto de las erogaciones en un año calendario es superior a los ingresos declarados.

La discrepancia fiscal no es algo nuevo

En sí, el SAT ha contado con la facultad de revisar la información de los contribuyentes desde hace mucho tiempo. Es decir, la factura no le otorga una nueva facultad a la autoridad fiscal. Además, la discrepancia fiscal tampoco es algo nuevo. Estos procedimientos existen desde hace años. Lo nuevo es que con la factura instantánea tendrán acceso inmediato a la información de los contribuyentes. De acuerdo con los especialistas Jorge Alberto Méndez y Juan Antonio Velásquez, el SAT tendrá los datos necesarios para determinar una discrepancia fiscal automáticamente. En varias ocasiones el SAT ha dicho que no usará la factura como forma de fiscalización. También ha dicho que solamente es una facilidad y que cada quien podrá decidir si la utiliza o no. De todas formas, los miedos por la factura instantánea persisten. Aquí puedes seguir leyendo sobre el proceso de notificación de una discrepancia fiscal y de cómo desvirtuarla. Con información de El Economista.

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