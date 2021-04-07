El presidente de la AMECH considera que la reforma al outsourcing puede abrir la puerta a la informalidad, ya sea a través de pago por honorarios, freelance o asimilados a salarios. El 5 de abril, ...

El presidente de la AMECH considera que la reforma al outsourcing puede abrir la puerta a la informalidad, ya sea a través de pago por honorarios, freelance o asimilados a salarios. El 5 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se logró un importante acuerdo entre dirigentes sindicales, empresariales y gobierno, en materia de subcontratación y reparto de utilidades. Ahora, los cambios que se pretenden implementar en materia de outsourcing y reparto de utilidades deben analizarse y aprobarse o rechazarse en el Congreso de la Unión. Pero la reforma en materia de outsourcing y reparto de utilidades puede abrir la puerta a la informalidad en el país, de acuerdo con Héctor Márquez, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH).

Usarían esquemas alternos

En una entrevista concedida a Expansión, Márquez dijo que no todas las empresas cuentan con los recursos y experiencia para incorporar en su nómina a todos los empleados que tienen subcontratados. “Con esto, habrá empleos perdidos y contrataciones informales, ya sea en pago por honorarios, freelance o asimilados a salarios”, indicó el representante de empresas de outsourcing.

Acciones de las empresas ante la desaparición del outsourcing

De acuerdo con datos de la AMECH, si se suprime la subcontratación, se prevé que las empresas realicen las siguientes acciones:

El 60% de las compañías pretende negociar con los empleados para contratarlos bajo un esquema informal.

Sólo el 30% de las empresas estima incorporar a su nómina a todos los trabajadores que tiene subcontratados.

Mientras que el 10% restante optará por la desvinculación laboral.

En México hay 4.6 millones de empleados contratados por outsourcing, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Mientras que seis de cada 10 trabajadores se mueven en la informalidad. Es decir, que no tienen acceso a prestaciones laborales de ley, como la seguridad social. Márquez reiteró que esta reforma ocasionaría una pérdida de más de 2 millones de empleos y un repunte significativo en el empleo informal.

Acuerdo en materia de subcontratación y reparto de utilidades.

Estos son algunos de los puntos más importantes del acuerdo sobre la reforma al outsourcing y reparto de utilidades:

Prohibición de la subcontratación de personal para actividades que forman parte del objeto social de la empresa.

Se podrán subcontratar servicios especializados cuando no formen parte del objeto social de la empresa.

Creación de un padrón nacional de empresas de subcontratación.

Responsabilidad solidaria de la empresa contratante en caso de incumplimiento de la subcontratista con el trabajador.

Dos métodos para calcular el reparto de utilidades: límite de tres meses de salario, o el promedio de la participación recibida en los tres últimos años.

Un plazo de tres meses para que los empleados subcontratados pasen a la nómina del patrón real.

Con información de Expansión.

https://expansion.mx/empresas/2021/04/07/reforma-outsourcing-abre-puerta-informalidad

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