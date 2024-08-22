México impulsa la tecnología limpia y la economía circular en busca de un futuro digital sostenible. Cada vez más personas se vuelcan a la esfera digital para la gestión y compra de bienes y servicios básicos. La hiperconectividad, de la mano de una industria tecnológica galopante, sobre todo en el área electrónica, revolucionaron las formas de consumo y abrieron camino para el desarrollo de lo que hoy conocemos como economía digital. El viraje a la digitalización sin dudas trajo una serie de beneficios, como por ejemplo una mayor inclusión financiera en países latinoamericanos. Sin embargo, el creciente consumo de energía que requiere esta revolución digital es digna de tener en cuenta, considerando la sostenibilidad es una de las prioridades en la Agenda 2030 de la ONU. Al día de hoy, México es uno de los polos digitales más importantes de la región. El florecimiento de startups TIC (tecnologías de información y comunicación) imantan a los emprendedores que vislumbran el potencial del país. Alineado con la Agenda de la ONU, México trabaja en la transición hacia una economía eco-digital que, no solo contribuiría a la disminución del impacto medioambiental, también preservaría el liderazgo del país en el área.

Economía Circular: Reciclaje y Reutilización de Tecnología

Al día de hoy, todos disponemos de teléfonos celulares. Aparatos que nos facilitan las gestiones de la vida diaria pertenecientes a gigantes como Apple o Samsung, que fomentan el consumo de sus productos con lanzamientos periódicos. Pero ¿qué sucede con los desechos? Nuevas iniciativas nacen con el objetivo de fomentar prácticas sostenibles que amortigüen el impacto de estas tecnologías en el medioambiente. Comienza a estar en boga la economía circular (EC); uno de los conceptos base de la transición hacia las economías digitales sostenibles. Se trata de un modelo de producción que consiste en la reducción, reciclaje y reutilización de los recursos. Con el afán de generar consumidores más conscientes, se impulsa en México el reciclado de dispositivos electrónicos. La educación en torno a las buenas prácticas del consumidor es un camino paralelo al que toman las empresas, que buscan dar el ejemplo en la reutilización de recursos para su producción. Las energías renovables pisan fuerte en México y su uso no se limita al sector de tecnologías digitales. La industria automotriz ha mostrado su compromiso con la disminución de huella de carbono creando el escenario idóneo para que empresas extranjeras inviertan en la fabricación de autos híbridos y eléctricos en territorio mexicano.

Impacto Ambiental de las Empresas Digitales:

Las Estrategias del Sector e-commerce

Las empresas que operan 100% en el ámbito digital están en auge. Un claro ejemplo es la industria del e-commerce. Con la facilidad de acceso a internet, los comercios electrónicos se popularizaron a gran escala en todo el mundo. Sin embargo, su impacto en el medioambiente ha dado qué hablar. El sector requiere de innumerables embalajes y envíos que generan significativas emisiones de CO2. Pero con la evolución del marketing digital, las empresas tienen en cuenta aspectos como el compromiso empresarial con causas sociales o medioambientales, que se capitalizan para mejorar la reputación y transparencia de la marca. Así aparecen las brands eco friendly que promueven un e*-commerce sostenible. Existen distintas prácticas puestas en marcha por los comercios electrónicos con políticas*eco friendly. La alianza con socios ecológicos, como empresas de transporte que utilicen energía renovable para realizar los pedidos a domicilio, el embalaje sostenible, como cartón o papel reciclado, y la utilización de equipos de bajo consumo como luces LED en sus almacenes, son solo algunas.

Casinos Cripto como Modelo de Negocio Sostenible:

Mientras exploramos cómo la tecnología digital puede ser parte de soluciones sostenibles, es relevante observar cómo los casinos online que usan criptomonedas pueden también influir positivamente en la reducción del impacto ambiental. El sector del juego online es uno de las más señalados en cuanto al crecimiento obtenido de industrias emergentes durante los últimos años. Su auge conllevó al desenlace de nuevos puestos de trabajo requeridos en la esfera digital; programadores, diseñadores, soporte técnico; todas áreas que impulsan el trabajo remoto sin necesidad de desplazamiento del personal contratado. Esta nueva modalidad de trabajo online disminuye la huella de carbono emitida por los medios de transporte. Asimismo, el uso de criptomonedas es una alternativa que se populariza como reemplazo del dinero en efectivo que, ya vemos, comienza a quedar atrás. Aun así, es importante señalar el debate que se ha generado en torno a las granjas de minería; el sistema energético que utilizan las criptomonedas para funcionar y que tienen un significativo impacto en el medio ambiente.

Las cleantech; el futuro de un México sostenible a la vista

Las cleantech, también conocidas como tecnologías limpias, son innovaciones tecnológicas desarrolladas especificamente para la resolución de problemas ambientales. En México, el sector cleantech atrajo inversiones que superan los 300 mil millones de dólares, generando un aumento del 23% en empleos durante 2022. Su impacto puede verse mayormente en las áreas de movilidad eléctrica, energías renovables y gestión de residuos. La intersección de la tecnología en el área de sostenibilidad muestra la cara de un México innovador que, no solo responde a las demandas de los organismos internacionales, también se consolida como un hub tecnológico que motoriza la economía y sienta las bases de un futuro verde.