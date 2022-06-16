Las sentencias favorables al fisco mexicano fueron equivalentes a 24,421 millones de pesos. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportó que el dinero que recupera del total de créditos en disputa con los contribuyentes se mantiene por arriba de 60%. De enero a marzo la autoridad fiscal registró 2 mil 427 juicios favorables, que representaron 44 por ciento del total, la cifra más baja desde 2018, cuando fue de 45.6 por ciento, revelan cifras del fisco. En comparación con el mismo periodo del año pasado, el porcentaje de juicios favorables fue de 51.7 por ciento, el más alto de los últimos cinco años, seguido del alcanzado en 2019 cuando fue de 49.5 por ciento. Por otro lado, en el primer trimestre del año, el SAT perdió más de 3 mil 88 juicios fiscales, que representan 56 por ciento del total, el mayor porcentaje de los últimos cinco años. Sin embargo, el monto de dinero recuperado en proporción al total fue mayor. Las sentencias favorables fueron equivalentes a 24,421 millones de pesos (mdp) frente a 21,798 mdp del primer cuarto del año pasado, esto representó 62.6% del total, un monto mayor de enero a marzo de 2021 que fue de 54.7%. En entrevista con Expansión, Pablo Cervantes, integrante de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), dijo que detrás de las cifras hay distintos factores como la efectividad y seguimiento de la autoridad de casos que comenzaron a determinarse hace 10 años, es decir en administraciones pasadas. Pero el enfoque de incrementar la recaudación de ingresos para el sector público ha llevado a la autoridad a reforzar sus estrategias para ganar los juicios, "cada vez parece más difícil ganarle al SAT, que se resuelva a favor del contribuyente", comentó por su parte José Luis Gallegos Barraza, presidente de la Comisión Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).