El valor de algunos alimentos aumentaron hasta duplicarse, y otros alcanzaron incrementos de 137 y 148%. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) recientemente informó que la inflación general anual llegó a 7.05%. Se trata de la mayor variación en 20 años, en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). En tanto, los precios de algunos alimentos se dispararon hasta duplicarse durante 2021, entre ellos el chile serrano o el tomate verde, registraron un incremento de 137 y 148%, de diciembre de 2020 al 15 de noviembre de 2021. Esto de acuerdo con datos del Inegi. Los precios de otros productos también aumentaron. El aguacate mostró un incremento de 45%, mientras que la cebolla aumentó 44% y el jitomate subió 35%. Según el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, en la Central de Abasto los productos son hasta 40.6% más caros que un año atrás. Aquí, el kilo de aguacate hass costó 42 pesos, 40.6% más que hace un año.

Con información de Reforma.

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