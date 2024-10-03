Vender un inmueble en México implica pagar el ISR, pero hay exenciones que podrían ayudarte a reducir, o hasta eliminar, ese pago. Aquí te explicamos cómo funciona y qué deducciones puedes aprovech...

Vender un inmueble en México implica pagar el ISR, pero hay exenciones que podrían ayudarte a reducir, o hasta eliminar, ese pago. Aquí te explicamos cómo funciona y qué deducciones puedes aprovechar En México, el Impuesto sobre la Renta (ISR) aplica cuando una persona física o moral vende un inmueble. El monto a pagar depende de factores como el tipo de propiedad, el tiempo que ha estado en manos del vendedor y si se trata de una persona física o moral. Según el contador Rodolfo Jerónimo Pérez, el Código Fiscal de la Federación (CFF) define la enajenación de bienes como cualquier transmisión de propiedad, incluso si el vendedor se reserva algunos derechos sobre el inmueble.

¿Cómo se calcula la ganancia por la venta de un inmueble?

En un artículo de Soy Conta, el especialista fiscal explica que la Ley del ISR establece que, cuando una persona física residente en México vende un inmueble, el ingreso a considerar es la cantidad recibida, incluso si fue a crédito. Si no hay una contraprestación, se toma en cuenta el valor del avalúo realizado por un perito autorizado.

¿Qué deducciones puedes aplicar al ISR por la venta de un inmueble?

El contador menciona que se pueden aplicar varias deducciones al monto recibido por la venta:

El costo comprobado de adquisición actualizado, que no puede ser menor al 10% del precio de venta.

El valor de las inversiones en construcciones, mejoras y ampliaciones, actualizadas y sin incluir gastos de mantenimiento.

Gastos notariales, impuestos y derechos relacionados con la compra y venta, así como el impuesto local por la venta del inmueble.

Comisiones y mediaciones pagadas por la compra o venta del inmueble.

Una vez deducidos estos gastos, si el ingreso resultante es mayor, la diferencia será la ganancia sobre la cual se calculará el ISR correspondiente.

Exenciones del ISR

El experto también señala que hay situaciones en las que la venta de inmuebles puede estar exenta del ISR, como cuando se trata de la venta de la casa habitación del contribuyente, siempre que el valor no exceda las 700,000 Unidades de Inversión (UDI) y la operación se realice ante un fedatario público. Si el valor excede esa cantidad, se calculará la ganancia por la diferencia y se determinarán el impuesto anual y el pago provisional, que el fedatario público deberá retener y enterar al fisco. Esta exención aplica siempre y cuando el contribuyente no haya vendido otra casa habitación en los últimos tres años, aprovechando la misma exención. Además, deberá declarar bajo protesta de decir verdad estas circunstancias ante el fedatario público. Vender un inmueble no siempre implica un pago elevado de ISR. Con las deducciones correctas y conociendo las exenciones aplicables, puedes reducir considerablemente tu carga fiscal o incluso evitarla por completo.