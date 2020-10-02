Si bien no es claro si el presidente es un defraudador fiscal, la alternativa es que sea un mal empresario con pérdidas crónicas. En vísperas del primer debate entre los dos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump y Joe Biden, el periódico The New York Times publicó un reportaje con base en los documentos fiscales del presidente, Donald Trump. La investigación arrojó que, durante 11 de los 18 años que contempla el informe, Trump no pagó impuestos federales como el impuesto sobre la renta. De hecho, el año que ganó la presidencia, dice el Times, únicamente pagó 750 dólares en impuestos. El año siguiente a ese sólo pagó otros 750. Sin embargo, no es claro si lo que hizo fue ilegal o no. Para no pagar impuestos, el presidente estadounidense se valió de las multimillonarias pérdidas generadas por muchas de sus inversiones, como sus campos de golf. Llegados a este punto, hay que decir que cabe la posibilidad de que el presidente de los Estados Unidos no sea un defraudador fiscal. No obstante, la alternativa, igualmente poco halagadora, es que el pretendidamente floreciente imperio de negocios de Trump, mismo que fue usado como argumento a su favor durante su campaña presidencial, en realidad es un fiasco. De igual manera, el New York Timesafirma que tiene deudas por más de trescientos millones de dólares que él mismo garantizó personalmente. Estas vencerán en un plazo de cuatro años. Si bien el reportaje destaca que por sus negocios ha tenido ingresos por cientos de millones de dólares, también es verdad que las empresas del mandatario tienen un balance negativo, con perdidas crónicas. Con lo anterior, asegura el periódico estadounidense, “se demuestra que tuvo mucho más éxito interpretando a un magnate de negocios que siendo uno en la vida real”. Donald Trump no tardó en desmentir la publicación, ese mismo día dijo: “pago mucho, y pago mucho en impuestos estatales sobre la renta”. Asimismo, el abogado de la Organización Trump le dijo al Timesque la mayoría, si no todos, de los hechos publicados parecen ser inexactos.
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