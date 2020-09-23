El arrendamiento ha sido un gran negocio en el país, desde siempre. En la actualidad hay grandes operadores en este sector, que se benefician de las más de cinco millones de viviendas en renta a ni...

El arrendamiento ha sido un gran negocio en el país, desde siempre. En la actualidad hay grandes operadores en este sector, que se benefician de las más de cinco millones de viviendas en renta a nivel nacional. Hay pequeñas empresas que con gran sacrificio han formado un patrimonio: locales comerciales, bodegas, oficinas, y día a día lo ponen en riesgo al rentarlo para generar ingresos. El problema es que no tienen un soporte legal que los proteja. Ni siquiera lo mínimo indispensable, que es tener un buen contrato de arrendamiento. Por buscar economizar llegan los problemas: al arrendador se le hace fácil rentar sin firmar contrato o comprar uno de papelería, o descargarlo de internet, sin verificar si la normativa del mismo aplica a su estado o incluso a su país. La tecnología aplicada a ayudar a las personas o empresas siempre será un acierto. Es así como conocí al Lic. Edilberto Rodrígez, abogado queretano, quien a través de Dharma, la abogada virtual que él mismo programó, ayuda al arrendador a generar su contrato de arrendamiento de forma gratuita. El proceso es facilísimo. A través de una sesión de chat con Dharma, ella irá pidiendo los datos que considere necesarios para la elaboración del contrato, como nombres de las partes, domicilio del inmueble, monto de la renta, fecha a pagar, etc. Al finalizar la entrevista, Dharma generará el contrato con las especificaciones recogidas y lo enviará sin ningún costo hasta la bandeja de correo electrónico del arrendador. Dharma es de gran ayuda para las personas que no tienen los recursos económicos para contratar una asesoría profesional, ya que genera un contrato genérico, con el que cumples con lo mínimo necesario para proteger tu patrimonio. Al menos sabes que si tienes un problema, servirá para pedir la resolución del mismo por la vía jurisdiccional.

5 puntos que debe contener tu contrato

Dejaré 5 puntos adicionales al contrato, en los que como arrendador debes poner mucha atención:

Es muy recomendable buscar la asesoría profesional de un abogado que te ayude a blindar tu inmueble.

Es esencial que como arrendador tengas un aviso de privacidad, pues tendrás los datos del arrendatario.

Conoce a quién se le va a rentar el inmueble, sus datos personales, saber en dónde trabaja, saber si tiene capacidad de pago. El buró de crédito es una herramienta excelente para verificar el comportamiento de pago de sus obligaciones crediticias; es decir, la forma en que cumple o si no lo hace. Otra opción es solicitar una fianza de arrendamiento y dejar que sea la afianzadora quien califique sus capacidades.

Buscar a un contador, ya que las reformas de ISR de diciembre de 2019 obligan al arrendador a darse de alta en Hacienda y cumplir con sus obligaciones fiscales.

MUY IMPORTANTE, incluir cláusulas de extinción de dominio (acción que ejercita el estado contra los bienes propiedad de una persona que se hubieran usados para la comisión de un ilícito) te ayudarán a tener un inmueble sano y salvo.

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