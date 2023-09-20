El contador se enfrenta al desafío de mantenerse actualizado para mejorar su eficiencia y calidad de trabajo, siendo la tecnología su aliada en lugar de una amenaza, señala René Martín Torres, presidente ejecutivo de Contpaqi La contabilidad en las empresas está cambiando drásticamente. Como todo en el ecosistema de los negocios, esta tarea crítica para las compañías vive un cambio paradigmático a partir de la transformación digital, sobre todo con el avance de la Inteligencia Artificial (IA), donde a menudo surgen dudas sobre cuál es o debe ser el papel del contador. Y es que este rol mantiene su figura central como uno de los componentes clave para el éxito de los negocios de cualquier tamaño. Sobre todo si tomamos en cuenta que 8 de cada 10 Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) de México consideran que su éxito se debe a una correcta administración, de acuerdo con datos de un estudio publicado en Researchgate. Por ello, es pertinente revisar la evolución de la contaduría en las empresas, así como sus principales hitos en el impulso que han dado las nuevas tecnologías a esta actividad, la cual puede determinar o no que una compañía evolucione al siguiente nivel de su crecimiento.

¿Hombre vs. máquina? ¿IA o contador humano?

Actualmente, una idea muy popular es que la Inteligencia Artificial va a suplantar e incluso controlar a los humanos en ciertas actividades profesionales, como lo es el campo de la contaduría. Lo cierto es que no lo hará, o al menos no por ahora. Al respecto, un estudio de la Universidad Brigham Young evaluó el desempeño del ChatGPT y de estudiantes humanos en temas como auditorías, contabilidad financiera y fiscal, e información contable. El resultado: la IA no pudo vencer a los estudiantes, debido a los procedimientos matemáticos necesarios para responder correctamente a preguntas sobre la gestión y ejecución de estos temas.

El contador en el cumplimiento regulatorio

Las empresas de la era digital operan dentro de un entorno regulatorio complejo, que incluye leyes fiscales, estándares de informes financieros y regulaciones de privacidad de datos. En México el pago de impuestos es un proceso laborioso y de acuerdo con los resultados del “Índice de Complejidad Financiera 2022”, elaborado por TMF Group, el país ocupa el cuarto de 94 en complejidad contable. Aquí, los contadores se aseguran de que las organizaciones cumplan con estas regulaciones, presenten declaraciones de impuestos precisas y cumplan con los requisitos de informes financieros. Ayudan a las empresas a evitar sanciones legales y financieras, y a mantener una buena reputación con las autoridades reguladoras.

Tecnología y equipo humano, alianza estratégica

Vistos los dos puntos anteriores, la realidad es que el contador enfrenta el reto constante de mantenerse actualizado en su área para mejorar su eficiencia y calidad del trabajo. Es ahí donde la tecnología funge como un aliado estratégico para su misión y no una amenaza. De esta manera, gracias a las constantes innovaciones tecnológicas que hay en el mercado, varias tareas manuales pueden evitarse, ofreciendo un mayor control y gestión del tema fiscal y contable para mejorar el manejo de información de forma rápida, veraz y oportuna. Así, los equipos de contabilidad optimizan sus procesos y toman decisiones, con un aumento en la productividad de la empresa. En conclusión, los contadores aportan disciplina financiera, experiencia y cumplimiento normativo a las empresas en la era digital. Junto a las herramientas tecnológicas, su papel se extiende más allá de la contabilidad tradicional, desempeñando un papel vital en la gestión, la mitigación de riesgos y la toma de decisiones estratégicas, que son cruciales para el éxito y la sostenibilidad a largo plazo de los negocios digitales.

Por René Martín Torres Fragoso, Presidente Ejecutivo de CONTPAQi.