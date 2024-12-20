Muchos emprendedores evitan regularizarse por miedo a auditorías y desconocimiento de requisitos fiscales

La Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) Monterrey señaló que el temor al Servicio de Administración Tributaria (SAT) es la principal razón por la que muchos microempresarios no formalizan sus negocios.

Catalina Domínguez, presidenta de la Canacope, dijo que más allá de la burocracia, es la desinformación lo que frena a los emprendedores. Muchos desconocen los procesos, conceptos y requisitos fiscales necesarios para operar formalmente, lo que alimenta la percepción de que la fiscalización es un riesgo.

Por su parte, Daniel Tonatihu Tenorio, contador y asesor de la Canacope, detalló que el miedo a ser auditados o sancionados por el SAT genera resistencia entre los emprendedores. "Dicen: '¿Y si me denuncian? ¿Y si pasa algo?'. Este temor los detiene", explicó en una rueda de prensa.

Domínguez señaló que este problema es evidente en los graduados del Centro de Entrenamiento y Oficios (CEO) de la Canacope, donde se capacita a entre 150 y 180 personas cada trimestre en diversos oficios. A pesar de adquirir conocimientos técnicos, muchos no formalizan sus negocios, lo que dificulta que la Canacope alcance su meta de aumentar en 10% el número de socios.

"Nos hemos retrasado en la formalización porque quienes se gradúan no siempre están listos para cumplir con las obligaciones fiscales que implica operar como empresa formal", añadió.

La presidenta destacó la importancia de la capacitación continua, la administración eficiente y una estrategia fiscal sólida. "Tener una opinión de cumplimiento positiva es clave para acceder a créditos y realizar trámites legales. Sin ella, los emprendedores enfrentan barreras adicionales", concluyó.