Algunos especialistas coinciden en que se deben crear impuestos y aumentar los actuales. A mediados de julio el presidente López Obrador dijo que no habría reforma fiscal este año. La pandemia y el...

Algunos especialistas coinciden en que se deben crear impuestos y aumentar los actuales. A mediados de julio el presidente López Obrador dijo que no habría reforma fiscal este año. La pandemia y el relevo en la Secretaría de Hacienda parecen indicar que lo más viable será la miscelánea fiscal como parte del Paquete Económico 2022, como lo anunció la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez. Por eso, se prevé que sólo habrá cambios administrativos para facilitar el pago de impuestos y que seguirá el combate a la evasión. Y no se descartan propuestas encaminadas a fortalecer los ingresos de los estados y municipios. Esto implica que no se crearán impuestos ni se aumentarán los actuales.

Fiscalización agresiva

Para diversos especialistas, esta medida puede no ser suficiente en términos de recaudación. En entrevista con Reforma, Héctor Villarreal, director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), explicó que se espera una Miscelánea Fiscal agresiva. Entre otras cosas, se espera más vigilancia para grandes contribuyentes, así como multas más grandes. Además, el SAT buscará incrementar la base de contribuyentes a través del combate a la informalidad. De acuerdo con Villareal, un ejemplo de esta fiscalización son las tasas efectivas de ISR. Se trata de una lista con parámetros de referencia con respecto a tasas efectivas de impuesto para la medición de riesgos impositivos para los ejercicios fiscales 2016, 2017, 2018 y 2019 sobre el padrón de grandes contribuyentes. La idea es que los contribuyentes comparen su propia tasa efectiva con la de su actividad; si hay mucha diferencia, el SAT los invita a corregir su situación mediante declaraciones adicionales. Sin embargo, puede que las estrategias se queden cortas. En entrevista con el mismo medio, Pamela Díaz, economista de BNP Paribas, explicó que sin aumentos ni creación de impuestos es imposible estimar cuánto podrá crecer la recaudación. En este sentido, Raquel Buenrostro, jefa del SAT, ha dicho que la miscelánea fiscal y el combate a la evasión hasta el momento han recaudado 2% del PIB. Esto es lo mismo que se logró con la reforma fiscal de 2014. Este es uno de los argumentos que se han usado para defender la postura de que no es necesaria una reforma nueva.

Propuestas descartadas

Antes de que se eliminara la posibilidad de una reforma, el CIEP trabajaba en una propuesta. Entre otras cosas, buscaba reducir las deducciones de ISR, crear impuestos ambientales y un nuevo pacto fiscal con los estados.

En julio, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) presentó otras propuestas:

Revisar la tasa de ISR a personas morales, debido a que supera la tasa promedio de los países de la OCDE del 24%. En este contexto, el IMCP considera que es importante disminuir la tasa de ISR corporativo y autorizar la deducibilidad completa de prestaciones de previsión social, entre otros estímulos necesarios para la reactivación económica de las empresas.

Establecer un impuesto al patrimonio, también conocido como “impuesto a las grandes fortunas”, bajo dos posibles escenarios. Primero, el imponer una tasa general del 1% sobre el patrimonio neto de las personas que tengan un patrimonio de 20 millones de pesos o más (exentándose la cantidad de 19.9 millones de pesos); y como segunda opción, un esquema progresivo, partiendo de la tasa del 1% para patrimonios de entre 20 y 49.9 millones; 1.5% para patrimonios de entre 50 y 69.9 millones; y del 2% para patrimonios de 70 millones en adelante (se proyecta una recaudación por estos impuestos de entre el 0.21 y 0.28 del PIB).

El incremento a la base del Impuesto al Valor Agregado (IVA) mediante la reducción de exenciones. Aunque varios autores coinciden en que no es viable un aumento en la tasa general del 16%, sí se puede aumentar la base gravable mediante la eliminación de varios tratamientos especiales contemplados en la Ley del IVA, con excepción de la tasa cero aplicable a alimentos y medicamentos.

Puedes leer más propuestas en este enlace.

El próximo 8 de septiembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentará el Paquete Económico 2022, que incluye la ley de ingresos y el presupuesto de egresos. Además, se espera que contenga la Miscelánea Fiscal.

Con información de Reforma y Reporte Índigo https://www.reforma.com/urgen-cambio-fiscal-agresivo/gr/ ttps://www.reporteindigo.com/indigonomics/generacion-fiscalmente-perdida-por-reforma-fiscal/

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