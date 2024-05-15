El dictamen es crucial para brindar confianza a personas y organizaciones externas de las empresas En México, el dictamen de estados financieros es un informe emitido por un contador público certif...

El dictamen es crucial para brindar confianza a personas y organizaciones externas de las empresas En México, el dictamen de estados financieros es un informe emitido por un contador público certificado (CPC) o una firma de contadores que evalúa la razonabilidad y la veracidad de los estados financieros de una empresa. El dictamen es crucial para brindar confianza a personas y organizaciones externas de las empresas, como inversionistas, acreedores y reguladores, sobre la precisión de la información financiera presentada por la entidad. De acuerdo con Fiscalia, el 15 de mayo de 2024 es la fecha límite para presentar el dictamen de estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2023, tanto para personas físicas como para personas morales.

¿Quiénes están obligados?

El texto indica que los contribuyentes obligados a presentar este dictamen son los siguientes:

Personas morales que, en el ejercicio inmediato anterior, hayan acumulado ingresos iguales o superiores a 1,855 millones 919 mil 380 pesos.

Personas físicas con actividad empresarial y personas morales con ingresos superiores a 157 millones 785 mil 270 pesos, activos superiores a 124 millones 650 mil 380 pesos, o que hayan contado con al menos 300 trabajadores mensuales durante el ejercicio​​.

Herramienta para presentar el dictamen fiscal

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ofrece el Sistema Integral de Presentación del Dictamen Fiscal (SIPRED) para facilitar la captura y presentación del dictamen a través de internet. Para más información sobre el proceso y para descargar el SIPRED, los contribuyentes pueden visitar el portal del SAT. Fiscalia considera que el cumplimiento de esta obligación fiscal es crucial para evitar sanciones y asegurar la transparencia y legalidad en sus operaciones financieras.