Los extorsionadores envían supuestas cartas del SAT firmadas por la titular del órgano recaudador, en la que acusan al víctima de presunta evasión fiscal. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó una nueva forma de extorsión en la que los delincuentes se hacen pasar por personal del fisco y acusan a las víctimas de presunta evasión fiscal enviando mensajes vía WhatsApp. De acuerdo con Reforma, en esta modalidad, las víctimas reciben en su teléfono mensajes a través de dicha aplicación y a nombre del SAT y de la titular, Raquel Buenrostro, quien supuestamente alerta a la persona que debe pagar una multa o de lo contrario se procederá a la acción penal. La selección de víctimas inicia con el hackeo de cuentas de Facebook para robar información y datos. Luego, los extorsionadores haciéndose pasar por el dueño de la cuenta de la red social, piden a los amigos que les proporcionen su número telefónico, con el pretexto de que perdieron sus contactos, según reporta el diario. En los siguientes días, los extorsionadoras envían mensajes vía WhatsApp a las víctimas para solicitarles que reciban en sus domicilios un paquete de Fedex, DHL u otra compañía de paquetería. "Ando en McAllen, Estados Unidos, estoy enviando un paquete, hazme el favor de recibirlo", dicen los mensajes. Si acceden, el extorsionador obtiene además del número telefónico de su víctima, el domicilio y su nombre completo, para la entrega del supuesto paquete. Un supuesto trabajador de Fedex llama para "confirmar el envío del paquete". El extorsionador, quien al haber robado sus datos, se hace pasar por amigo de la víctima, refiere que en el paquete -el cual nunca llega- irán 30 mil dólares en teléfonos, laptops, tablets, joyas, relojes y hasta drones para "hacer regalos". Así lo detallaron las víctimas al periódico Reforma.

Acusan de evasión fiscal

Después de eso, la víctima recibe otro mensaje con una supuesta carta del SAT "firmada" por Buenrostro en la que se le informa que su paquete está valuado en 35 mil 600 dólares y que el máximo permitido es de 8 mil dólares, por lo que tiene que pagar 54 mil 750 pesos de impuestos ese mismo día. "La no cancelación de esta multa se considera una evasión fiscal", se le advierte. Los extorsionadores utilizan una cuenta de BBVA1501787271, con el número de tarjeta 4152 3139 3123 5910, y el nombre del "agente aduanal autorizado" es Lic. Rosa Hernández Ramírez. "Si no tienes los 54 mil te vamos a echar la mano para que resuelvas, tres pagos diferidos. Haz uno hoy de 18 mil pesos, uno mañana y otro pasado, pero hazlo o procedemos por evasión fiscal", dice otro de los mensajes que envían los extorsionadores. Entre enero y abril del presente año, la extorsión en México aumento un 22,6%respecto al mismo periodo de 2021. Así lo aseguró Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. En los primeros cuatro meses de 2022, la extorsión en México alcanzó un total de 3.555 casos frente a 2.900 de un mismo periodo en 2021, de acuerdo con Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. En 2021 el país registró una cifra récord de 9.407 víctimas de extorsión, un incremento del 12,3% respecto al año anterior cuando la cifra se situó en 8.380 afectados, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).