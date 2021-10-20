De acuerdo con Carlos Romero Aranda, los cambios propuestos al RFC ayudarán a combatir a las factureras y a la subcontratación ilegal. Esta semana el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo ge...

De acuerdo con Carlos Romero Aranda, los cambios propuestos al RFC ayudarán a combatir a las factureras y a la subcontratación ilegal. Esta semana el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Miscelánea Fiscal de 2022, con 260 votos a favor de Morena, PVEM y PT y 218 en contra del PAN, PRI, MC y PRD. Desde hace unas semanas, los legisladores han llamado la atención sobre algunos problemas en la Miscelánea Fiscal:

En total, más de 500 reservas sobre estos puntos fueron presentadas al pleno de la Cámara de Diputados; sin embargo, hasta el momento solamente se han avalado tres.

Sigue polémica del RFC

Uno de los puntos más importantes es el del RFC para mayores de edad. En este rubro es importante señalar que se hizo un cambio para aclarar que los jóvenes que se inscriban al RFC sin actividad económica no deberán presentar declaraciones y así podrán evitar sanciones. Sin embargo, varios diputados siguen sin estar de acuerdo con la medida. Por ejemplo, Marcelino Castañeda Navarrete, del PRD, señaló que esta modificación podría llevar a una simulación de la ampliación de contribuyentes. Opiniones similares fueron presentadas por Jorge Romero del PAN y por Blanca Alcalá, del PRI.

También servirá contra la subcontratación

De acuerdo con el Sistema de Administración Tributaria (SAT), actualmente uno de cada tres RFC tiene actividad irregular; esto representa a 30 millones de contribuyentes. Esta semana, Carlos Romero Aranda, procurador Fiscal de la Federación, dijo que el cambio en el RFC puede ayudar a combatir dos grandes problemas: la defraudación fiscal y la subcontratación ilegal. Básicamente, el cambio implica que habrá más seguridad en los datos de los contribuyentes, por lo que no podrán ser robados para ser usados como prestanombres en la creación de factureras. Romero Aranda dijo que, en algunos casos, los empresarios involucrados en outsourcing contrataban factureras con domicilios fiscales en terrenos baldíos y daban de alta a los trabajadores con salarios mínimos. Así, los cambios al RFC también ayudarán a combatir a quienes sigan utilizando la subcontratación ilegal. Con información de Excélsior https://www.excelsior.com.mx/nacional/sat-va-contra-defraudacion-y-malas-practicas-de-factureras/1477923

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