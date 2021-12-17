El SAT pone a disposición de los contribuyentes una alternativa para resolver dudas y proporcionar orientación sin salir de casa. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puso a disposición de las personas físicas una alternativa para resolver dudas o brindar asesoría sin la necesidad de salir de casa, esto a través de su oficina virtual. De acuerdo con el SAT, esta opción es sencilla, pues solo tienes que generar una cita a través de su portal de internet CitaSAT . https://twitter.com/SATMX/status/1471586973013798912

Todo por videoconferencia

La asistencia a los contribuyentes se realiza a través de la plataforma Microsoft Teams, el cual es un servicio totalmente gratuito. Al momento de generar tu cita es indispensable que cuentes con tu firma electrónica (e.firma) o tu contraseña, a excepción del servicio de Contraseña asistencia virtual; posteriormente te llegará un correo electrónico con la liga de acceso a la conferencia. No obstante, el SAT solicita una identificación oficial digitalizada y legible al correo [email protected], preferentemente antes de la cita. Y así, una persona capacitada del SAT te brindará la orientación que requieres o aclarar todas tus dudas; este servicio comenzó operaciones el día de ayer 16 de diciembre.