Los errores de la plataforma del SAT pueden generar problemas para la contribuyentes al presentar la declaración anual Desde hace aproximadamente dos semanas, algunos contribuyentes tuvieron problemas en el servicio de declaraciones y pagos (SDP) del portal de internet del Servicio de Administración Tributaria (SAT). A través de dicho servicio se presentan los pagos provisionales tanto de personas físicas como de personas morales. Pero de acuerdo con la consultora Fiscalia, a la fecha no existe solución planteada por la autoridad. En este contexto, Fiscalia expuso las siguientes recomendaciones:

Desaparición de ingresos de periodos anteriores

Personas morales reportan que, al intentar presentar el pago provisional de octubre de 2023, la plataforma no considera los ingresos obtenidos y los pagos provisionales realizados en meses anteriores. De momento el único proceder, ante la falta de corrección por parte de la autoridad, es presentar un Caso de Aclaración a través del portal de internet del SAT, enviando capturas de pantalla donde se muestra la falla, así como la fecha y hora de la misma, y explicando la problemática de manera clara y detallada. Finalmente, sólo queda esperar respuesta de la autoridad.

Cálculo equivocado del impuesto de personas físicas

Personas físicas reportan que al presentar el pago provisional de octubre de 2023 el cálculo del impuesto al momento de aplicar la tarifa resulta inferior al que debería resultar. A la fecha no hay pronunciamiento por parte de la autoridad. Se sugiere la presentación de un Caso de Aclaración a través del portal de internet del SAT, enviando capturas de pantalla donde se muestra la falla, así como la fecha y hora de la misma, y explicando la problemática de manera clara y detallada.

Modificación de deducciones de la actividad profesional

Se reporta que, para el caso de la presentación de una declaración anual complementaria de persona física con la actividad profesional (honorarios), el cálculo del total de deducciones de la actividad que de manera automática suma obteniendo los datos de los pagos provisionales presentados omite las deducciones por la depreciación de las inversiones. En este caso tampoco existe pronunciamiento por parte de la autoridad. Al igual que los casos anteriores, se sugiere la presentación de un Caso de Aclaración a través del portal de internet del SAT, enviando capturas de pantalla donde se muestra la falla, así como la fecha y hora de la misma, y explicando la problemática de manera clara y detallada. Fiscalia selaló que los contribuyentes en esa situación pueden seguir las recomendaciones expuestas, porque ese tipo de errores, aunque parecen un beneficio en el corto plazo, pueden traducirse en una complicación al momento de presentar la declaración anual.