No solo eso: otras Administraciones del SAT también tendrán facultades para impedir que las empresas facturen. El día de ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo para ...

No solo eso: otras Administraciones del SAT también tendrán facultades para impedir que las empresas facturen. El día de ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo para delegar diversas facultades a los servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Básicamente, significa que más áreas del SAT podrán verificar y fiscalizar a los contribuyentes, y tendrán facultades para cancelar sellos digitales. Antes de este acuerdo, solamente podían cancelar los sellos las Administraciones Generales de Auditoría Fiscal Federal y de Recaudación. Estas administraciones tenían la tarea de vigilar a los contribuyentes. Si encontraban alguna irregularidad, mandaban resoluciones a la Auditoría Fiscal. Este organismo determinaba si se hacía una auditoría o si se cancelaban los sellos. Ahora, las siguientes áreas podrán hacerlo:

Administraciones Generales de Aduanas,

Auditoría de Comercio Exterior,

Grandes Contribuyentes,

Hidrocarburos,

Servicios al Contribuyente y

Administración Jurídica.

Por otro lado, todas estas administraciones podrán verificar domicilios fiscales, requerir aclaraciones, información o documentación a los contribuyentes y autoridades federales. Además, el acuerdo establece otras facultades delegadas. Las más importantes son las siguientes:

Presunción de carencia de razón de negocios.

Retener las mercancías de comercio exterior

Otorgar o cancelar las autorizaciones de agencia aduanal, de agente aduanal incorporado a la agencia aduanal y de mandatario de agencia aduanal.

Notificar a los contribuyentes la resolución mediante la cual se comunique que no cumplen con los requisitos para ser beneficiarios de los estímulos para la región fronteriza norte.

Uso de terceros colaboradores fiscales para actualizar la lista del 69-B del CFF.

Todos estos cambios entran en vigor el día de hoy, 30 de abril. Con información de Reforma.

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