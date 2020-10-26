Se plantea una ambiciosa reforma a las leyes que manejan las subcuentas de vivienda de los trabajadores, pero los especialistas tienen serias dudas en algunos puntos. El presidente Andrés Manuel López Obrador, mandó a la Cámara de Diputados una iniciativa para modificar la Ley del Infonavit y del Fovissste de los Trabajadores del Estado para flexibilizar el uso de los recursos en las subcuentas de vivienda de los trabajadores. La iniciativa incluye numerosas modificaciones que, de ser aprobadas, según los especialistas, tendrían un efecto tanto positivo como negativo. Uno de los puntos sobresalientes es que los trabajadores tendrían la posibilidad de contratar más de dos créditos del Infonavit, siempre que hayan pagado los anteriores, de modo que podrían hacerse de una “carrera” inmobiliaria a lo largo de su vida laboral. “Abre la posibilidad a que tengan todos los créditos que sean necesarios, siempre y cuando se haya pagado el anterior y eso abre posibilidad para que los derechohabientes tengan una “carrera” en términos de vivienda y empezar a buscar un departamento chico, luego uno más grande, luego una casa”, aseguró Victor Manuel Borrás, director de la financiera Bien para Bien, en entrevista para El CEO. Sin embargo, no todos los puntos de la iniciativa son bien vistos, más si consideramos la magnitud de los recursos que maneja el Infonavit, que son del orden de los 1.878 billones de pesos, que han sido acumulados por las aportaciones de los trabajadores a lo largo de su vida laboral. Para ponerlo en perspectiva, estamos hablando de 27 veces más dinero que el contenido en los 109 fideicomisos extinguidos recientemente. Uno de los puntos que causan dudas entre los especialistas es que los recursos serían entregados de manera directa a los trabajadores, sin intermediarios. El jefe del ejecutivo federal argumentó que las inmobiliarias no dan un servicio que convenga a los trabajadores, pues dan casas muy pequeñas a precios muy elevados. Contrario a esta opinión, el vicepresidente nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, Pedro Fernández Martínez, hizo un llamado a no dejar fuera a los profesionales del sector, que pueden ofrecer valor agregado a los trabajadores, pues contrario a lo que asegura el presidente, orientan a los trabajadores a elegir una mejor vivienda y evitar ser víctima de fraude.

Por su parte, en un análisis elaborado por el Insituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), se señala el riesgo de que, en ausencia de reglas claras, los recursos para vivienda no se usen para la finalidad que tienen.

“No permite garantizar el uso correcto de los recursos para la vivienda, especialmente en el caso de la autoproducción. En ausencia de reglas claras y controles bien definidos, se puede propiciar una utilización inadecuada de los recursos del Fondo Nacional de Vivienda y del Fovissste”, indica el análisis del IMCO. Otra de las novedades de la iniciativa es que los derechohabientes que no coticen de manera activa, tengan derecho a un crédito. Según el IMCO este aspecto puede llegar a ser positivo como un mecanismo de inclusión, pero también señalan que puede ser financieramente riesgoso para los recursos del Infonavit, por lo que requeriría de un plan claro de implementación y controles. El IMCO subraya que el Infonavit y Fovissste no han presentado una proyección del impacto financiero y operativo que tendrían las reformas planteadas, de forma que tanto la ciudadanía como los legisladores puedan tener una opinión (y voto) y informada. Por ello proponen postergar la discusión de la iniciativa, hasta que se tengan las cosas más claras. Con información de El CEO. https://elceo.com/bienes-raices/reforma-al-infonavit-reglas-claras/

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