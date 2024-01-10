La cifra alcanzada en los primeros 11 meses de 2023 fueron resultado de 14 millones 295 mil actos de contacto por el medio de contacto Durante 2023, la recaudación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por acciones de vigilancia vía el Buzón Tributario, tuvo un incremento real anual de 225 por ciento. De acuerdo con Reforma, la autoridad fiscal obtuvo 20 mil 909 millones de pesos (mdp) por acciones de vigilancia vía el Buzón Tributario Este monto fue 14 mil 477 mdp superior a los 6 mil 432 mdp obtenidos en el mismo lapso de 2022, de acuerdo con datos del SAT. El diario indicó que la cifra alcanzada en los primeros 11 meses de 2023 fueron resultado de 14 millones 295 mil actos de contacto por este medio.

¿Qué es el Buzón Tributario?

El Buzón Tributario es un sistema de comunicación electrónico ubicado en la página de internet del SAT. Con esta herramienta, la autoridad fiscal notifica cualquier acto o resolución administrativa a los contribuyentes, quienes también pueden efectuar solicitudes, avisos y aclaraciones, entre otros. Miguel Tavares, presidente de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), dijo a Reforma que considera que con esta herramienta el fisco notifica con mayor rapidez discrepancias fiscales. Es decir, las diferencias entre un monto declarado y lo facturado. Además, recordó que cuando un contribuyente no responde al ser contactado, el SAT le puede restringir o cancelar sellos digitales y esto último le impide facturar.