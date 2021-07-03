Conoce algunos consejos para crecer la cantidad que el Infonavit te puede prestar para comprar una casa. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) es un organ...

Conoce algunos consejos para crecer la cantidad que el Infonavit te puede prestar para comprar una casa. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) es un organismo que, entre otros, tiene el objetivo de establecer y operar un sistema de financiamiento para que los trabajadores obtengan crédito para su vivienda. Con la nueva reforma al outsourcing se busca que las empresas dejen prácticas con las que cotizan con el mínimo a sus trabajadores, las cuales afectan su capacidad su financiamiento del Infonavit. Lo anterior, junto con las nuevas reglas para otorgar créditos del Infonavit, hará que los trabajadores tengan una mayor oportunidad de obtener créditos más altos para comprar una casa.

Consejos para aumentar tu crédito Infonavit

Pero mientras se aplica los cambios en su totalidad, la nota expone los siguientes tres consejos para subir el monto del crédito del Infonavit:

1. Realiza aportaciones extraordinarias

Algo que puedes hacer es realizar aportaciones extraordinarias al Infonavit, pues te ayudará a incrementar el saldo en tu subcuenta de vivienda, el cual el instituto toma en cuenta para calcular el monto de tu crédito al momento de iniciar tu precalificación. Aunque considera que dichas aportaciones no son deducibles de impuestos.

2. Permite la consulta de tu buró de crédito

Si eres una persona que utiliza una tarjeta de crédito o tiene financiamientos, es conveniente que lleves de manera puntual el pago de tus créditos. Esto se debe a que una forma de subir el monto del crédito Infonavit, es permitir la consulta a tu historial crediticio, que en caso de tener buen historial te puede aumentar hasta 30% la oferta para la hipoteca.

3. Une tu crédito con tu pareja, familiar o amigo

Otra forma de complementar las estrategias para incrementar tu crédito Infonavit es unirlo con tu pareja, un amigo o familiar. De esta forma el Infonavit considerará el perfil de ambos derechohabientes para reformular el nuevo monto de tu crédito hipotecario.

Con información de Oink-Oink. https://www.oinkoink.com.mx/noticias/finanzas-personales/como-incremento-mi-credito-infonavit-si-cotizo-el-minimo/

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