Impuestos

Se mantendrá tope de 25 salarios mínimos en pensión de los trabajadores

Aunque se había dicho que se recortaría el tope a 10 salarios mínimos, el IMSS ya anunció que se mantendrá en 25 salarios mínimos. El 24 de enero una jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema...